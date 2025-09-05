Slušaj vest

U jednoj strukovnoj školi u Esenuu Nemačkojdošlo je do napada nožem, a policija i hitne službe su već na mestu napada, piše nemački list Bild.

Učenik napao profesorku nožem

Prema informacijama lista Bild, učenik je u obrazovnom centru u četvrti Nordfirte u Esenu (Severna Rajna-Vestfalija) nožem napao profesorku.

Ubod je, navodno, bio u predelu stomaka. Žrtva je teško povređena i trenutno se zbrinjava, a uskoro bi trebalo da bude hitno operisana u univerzitetskoj klinici. Još uvek nije poznato da li joj je život u opasnosti.

Napadač je u bekstvu - specijalne jedinice pretražuju školu

Počinilac je u bekstvu, a za sada nije jasno da li je napao još neke osobe. Policija je na terenu od oko 9:30 časova, a zgradu su opkolili teško naoružani policajci u zaštitnoj opremi.

- Na licu mesta smo sa jakim snagama - izjavio je portparol policije.

Specijalne jedinice (SEK), koje su upravo stigle, uskoro bi trebalo da pretraže prostorije škole. Iznad kompleksa trenutno kruži i policijski helikopter.

Policija apeluje na građane da područje izbegavaju

Policija u Esenu apelovala je na građane da u širokom luku izbegavaju taj deo grada. Još uvek nije jasno da li postoji opasnost od širenja događaja.

Lokacija incidenta