BRUTALAN NAPAD U ŠKOLI! Učenik izbo nastavnicu nožem, sada je u bekstvu! Nemački specijalci naoružani do zuba "češljaju" Esen! (FOTO)
U jednoj strukovnoj školi u Esenuu Nemačkojdošlo je do napada nožem, a policija i hitne službe su već na mestu napada, piše nemački list Bild.
Učenik napao profesorku nožem
Prema informacijama lista Bild, učenik je u obrazovnom centru u četvrti Nordfirte u Esenu (Severna Rajna-Vestfalija) nožem napao profesorku.
Ubod je, navodno, bio u predelu stomaka. Žrtva je teško povređena i trenutno se zbrinjava, a uskoro bi trebalo da bude hitno operisana u univerzitetskoj klinici. Još uvek nije poznato da li joj je život u opasnosti.
Napadač je u bekstvu - specijalne jedinice pretražuju školu
Počinilac je u bekstvu, a za sada nije jasno da li je napao još neke osobe. Policija je na terenu od oko 9:30 časova, a zgradu su opkolili teško naoružani policajci u zaštitnoj opremi.
- Na licu mesta smo sa jakim snagama - izjavio je portparol policije.
Specijalne jedinice (SEK), koje su upravo stigle, uskoro bi trebalo da pretraže prostorije škole. Iznad kompleksa trenutno kruži i policijski helikopter.
Policija apeluje na građane da područje izbegavaju
Policija u Esenu apelovala je na građane da u širokom luku izbegavaju taj deo grada. Još uvek nije jasno da li postoji opasnost od širenja događaja.
Lokacija incidenta
Strukovna škola se nalazi u obrazovnom kompleksu između ulica Bliherštrase, Unzurštrase i Altenezenerštrase u severnom delu Esena. U blizini se nalaze i druge škole i obrazovne ustanove.