"AKO BILO KOJE TRUPE KROČE TAMO, BIĆE LEGITIMNA META" Putin zapretio zbog odluke 26 zemalja o Ukrajini, Zelenskog opet zove u "herojsku Moskvu" (FOTO)
Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je danas da će bilo koje zapadne trupe u Ukrajini biti "legitimna meta" za rusku vojsku.
On je to rekao dan nakon sastanka evropskih saveznika Kijeva posvećenog bezbednosnim garancijama.
- Ako bilo koje snage kroče tamo, posebno sada kada su borbe u toku, pretpostavićemo da su one legitimne mete. I ako se donesu odluke koje vode ka miru, trajnom miru, jednostavno ne vidim svrhu njihovog prisustva - kazao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.
On je rekao da "niko ne treba da sumnja da će Rusija u potpunosti poštovati" buduće bezbednosne garancije za Ukrajinu.
Na samitu "Koalicije voljnih", kojim su predsedavali francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, juče se 26 zemalja, uglavnom evropskih, "formalno obavezalo" da će "rasporediti trupe u Ukrajini kao snage podrške ili da će biti prisutne na kopnu, na moru ili u vazduhu".
Ukrajinska pravda objavio je da je Putin jasno stavio do znanja da nema nameru da putuje bilo gde na sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je spreman za susret sa njim u Moskvi.
- Ukrajinska strana želi ovaj susret, ja sam spreman, molim vas dođite. Mi ćemo definitivno osigurati uslove za rad i bezbednost, 100 odsto garancije - rekao je Putin.
On je zahtev Ukrajinaca za susretom u trećoj zemlji ocenio kao "preteran".
- Ponavljam još jednom, ako neko zaista želi susret sa nama, mi smo spremni. Najbolje mesto za to je prestonica Ruske Federacije, herojski grad Moskva - naveo je Putin.
Nešto ranije, Putinov portparol Dmitrij Peskov je rekao da je lider Kremlja pozvao Zelenskog u Moskvu "na pregovore, a ne kapitulaciju".
Peskov je naglasio da je to Putinov predlog, a da je Moskva videla da je Zelenski to odbio.
