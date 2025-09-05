Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin upozorio je danas da će bilo koje zapadne trupe u Ukrajini biti "legitimna meta" za rusku vojsku.

On je to rekao dan nakon sastanka evropskih saveznika Kijeva posvećenog bezbednosnim garancijama.

- Ako bilo koje snage kroče tamo, posebno sada kada su borbe u toku, pretpostavićemo da su one legitimne mete. I ako se donesu odluke koje vode ka miru, trajnom miru, jednostavno ne vidim svrhu njihovog prisustva - kazao je Putin na ekonomskom forumu u Vladivostoku.

On je rekao da "niko ne treba da sumnja da će Rusija u potpunosti poštovati" buduće bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Na samitu "Koalicije voljnih", kojim su predsedavali francuski predsednik Emanuel Makron i britanski premijer Kir Starmer, juče se 26 zemalja, uglavnom evropskih, "formalno obavezalo" da će "rasporediti trupe u Ukrajini kao snage podrške ili da će biti prisutne na kopnu, na moru ili u vazduhu".

Ukrajinska pravda objavio je da je Putin jasno stavio do znanja da nema nameru da putuje bilo gde na sastanak s ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i da je spreman za susret sa njim u Moskvi.

- Ukrajinska strana želi ovaj susret, ja sam spreman, molim vas dođite. Mi ćemo definitivno osigurati uslove za rad i bezbednost, 100 odsto garancije - rekao je Putin.

On je zahtev Ukrajinaca za susretom u trećoj zemlji ocenio kao "preteran".

- Ponavljam još jednom, ako neko zaista želi susret sa nama, mi smo spremni. Najbolje mesto za to je prestonica Ruske Federacije, herojski grad Moskva - naveo je Putin.

Nešto ranije, Putinov portparol Dmitrij Peskov je rekao da je lider Kremlja pozvao Zelenskog u Moskvu "na pregovore, a ne kapitulaciju".

Peskov je naglasio da je to Putinov predlog, a da je Moskva videla da je Zelenski to odbio.