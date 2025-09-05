Slušaj vest

Telo biznismena Halita Jukaja (43), koji je jahtom krenuo na Mikonos, nađeno rastrgano na dubini od 68 metara u Mramornom moru, konačno je izvučeno posle 19 dana.

Telo biznismena je bilo u veoma lošem stanju, te nije ni isplivalo na površinu i bilo ga je teško identifikovati.

Jukaj je nestao 4. avgusta kada je krenuo iz Jalove svojom jahtom "Grejvulf" ka Mikonosu u 15.10, a brod je kasnije pronađen delimično potopljen i razbijen. Jedan od dva broda turske mornarice za spasavanje i tegljenje koji su stigli u region 26. avgusta da bi izvukli Jukajeve ostatke, nije mogao da se usidri tri dana zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Kada su se vetrovi stišali i brod stabilizovan, počela je i akcija izvlačenja tela 29. avgusta.

Foto: x

Telo, koje je prvi put snimila pomorska policija 23. avgusta, a dva puta Komanda pomorskih snaga 28. i 29. avgusta koristeći bespilotni podvodni robot (ROV), prvi put je identifikovano na dubini od 68 metara pomoću sata na levom zglobu. Telo s plavom narukvicom za sat na levom ručnom zglobu, upoređeno je sa snimkom na kojem Jukaj napušta luku Jalova svojom jahtom. Snimci bezbednosnih kamera iz tog područja takođe su otkrili isti sat na levom zglobu biznismena.

U međuvremenu, objavljeno je da je razlog zašto Jukajevo telo nije oteklo i isplivalo na površinu to što je imao pukotinu trbušne duplje. Iako je utvrđeno da telo nije bilo zarobljeno ili na bilo koji način zaglavljeno na morskom dnu, utvrđeno je da je Jukaj preminuo od udarca u stomak zadobijenog kada je njegov čamac oštećen.

1/5 Vidi galeriju Turske vlasti pronašle su telo nastradalog biznismena Halita Jukaja. On je krenuo na put svojom jahtom ka Mikonosu i od tada mu se gubio svaki trag. Pronađen je na dubini od 68 metara u Mramornom moru, kao i njegova jahta koja je bila vidno oštećena i prepolovljena. Foto: Facebook

Spasilački brod stigao je na lice mesta u sredu ujutru. Specijalno obučeni ronioci podigli su Jukajevo telo na površinu pomoću sistema lifta. Telo je predato čamcu Obalske straže i dopremljeno u luku Bandirma pre nego što je poslato u Institut za sudsku medicinu u Bursi na obdukciju. Obdukcija Halita Jukaja obavljena je te večeri, a njegovo telo je vraćeno porodici juče ujutru u 9.50 kada je prebačeno u Istanbul i očekuje se da će biti sahranjen u subotu.

Tačan uzrok smrti Jukaja, za koga se veruje da je preminuo kada se teretni brod sudario sa njegovom jahtom, biće utvrđen objavljen kada stignu rezultati obdukcije.