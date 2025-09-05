Slušaj vest

U srednjoj strukovnoj školi u Esenudošlo je do napada nožem, posle čega je policija pokrenula veliku akciju. Prema informacijama lista BILD, napadač je upucan od strane policije.

1/32 Vidi galeriju Nemačka policija Foto: Shutterstock, Profimedia, HENDRIK SCHMIDT / AFP / Profimedia

Učenik nožem napao nastavnicu

U obrazovnom centru u četvrti Nordfirte u Esenu(Severna Rajna-Vestfalija), učenik je napao svoju nastavnicu nožem. Ubod je, navodno, bio u predelu stomaka.

Nastavnica je teško povređena i hitno će biti operisana na univerzitetskoj klinici. Još uvek nije poznato da li joj je život u opasnosti.

Napadač je 18-godišnjak sa Kosova

Prema informacijama BILD-a, napadač je 18-godišnji učenik poreklom s Kosova. Još nije jasno da li je bio na času ili je ušao u učionicu spolja, ali navodno je namerno prišao nastavnici i napao je nožem.

Posle napada odmah je pobegao. Oko 11 časova policiji je prijavljena sumnjiva osoba u obližnjem parku koja je odgovarala opisu počinioca. Kada su policajci pokušali da ga provere, on je potrčao ka njima sa nožem, nakon čega su policajci pucali na njega.

Policija opkolila školu

Policija je od oko 9:30 sati na terenu i opkolila je zgradu sa teškim naoružanjem i pod punom zaštitnom opremom.

- Na licu mesta smo sa jakim snagama - izjavio je portparol policije.

Iznad kompleksa je kružio i policijski helikopter.

Policija Esena apelovala je na građane da izbegavaju širi deo oko obrazovnog centra.

Stručna škola se nalazi u parku između ulica Blikerštrase, Unzurštrase i Altenezenerštrase, u severnom delu grada. U okolini se nalaze i druge škole i obrazovne ustanove.

Učenici u šoku - neki i dalje u učionicama

Pored teško povređene nastavnice, lekari trenutno zbrinjavaju i druge osobe. Najmanje deset učenika nalazi se u stanju šoka, jer su prisustvovali napadu ili su pokušali da pomognu nastavnici.