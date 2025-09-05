Hamas objavio snimak otetih talaca, klip traje više od tri i po minuta, jedan od njih poziva Netanjahua da ne napada grad Gazu
KLIP OD TRI I PO MINUTA
HAMAS OBJAVIO NOVI SNIMAK TALACA! Jedan od njih poziva izraelskog premijera Netanjahua da ne sprovodi ofanzivu na grad Gazu (FOTO, VIDEO)
Oružano krilo Hamasa objavilo je danas video snimak na kojem su dvojica talaca otetih tokom napada tog palestinskog islamističkog pokreta 2023. u Izraelu.
Video snimak koji traje više od tri i po minuta, prikazuje jednog taoca koji poziva na hebrejskom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne sprovodi planiranu vojnu ofanzivu na grad Gazu.
Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia
Talac, kome se pred kraj snimka pridružuje još jedna oteta osoba, tvrdi da je u Gazi i da je video snimljen 28. avgusta 2025.
Agencija Frans pres, koja je prenela da je Hamas objavio video, nije mogla da potvrdi autentičnost snimka niti datum kada je snimljen.
(Kurir.rs/Beta-AFP)
