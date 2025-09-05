Slušaj vest

Oružano krilo Hamasa objavilo je danas video snimak na kojem su dvojica talaca otetih tokom napada tog palestinskog islamističkog pokreta 2023. u Izraelu.

Video snimak koji traje više od tri i po minuta, prikazuje jednog taoca koji poziva na hebrejskom izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da ne sprovodi planiranu vojnu ofanzivu na grad Gazu.

Hamas Foto: AP/Jehad Alshrafi, Omar Ashtawy apaimages / Sipa Press / Profimedia

Talac, kome se pred kraj snimka pridružuje još jedna oteta osoba, tvrdi da je u Gazi i da je video snimljen 28. avgusta 2025.

Agencija Frans pres, koja je prenela da je Hamas objavio video, nije mogla da potvrdi autentičnost snimka niti datum kada je snimljen.

(Kurir.rs/Beta-AFP)

