U srednjoj školi u Esenudošlo je do napada nožem, posle čega je usledila velika policijska akcija i intervencija hitnih službi. Prema informacijama lista BILD, napadača je policija upucala i on je teško povređen.

Potom je objavljen na mreži "Iks" snimak njegovog ranjavanja od strane nemačke policije.

Učenik napao nastavnicu nožem

U obrazovnom centru u četvrti Nordfirte u Esenu, učenik je nožem napao svoju nastavnicu. Navodno ju je ubo u stomak.

Nastavnica je teško povređena, ali, prema podacima hitne službe, trenutno nije životno ugrožena. Prebačena je u univerzitetsku kliniku.

Napadač je 17-godišnji mladić poreklom sa Kosova

Kako navodi BILD, napadač je 17-godišnji učenik poreklom s Kosova. Policija je u prvom trenutku navela da se radi o 18-godišnjaku, ali je kasnije uzrast ispravljen. On je učenik te strukovne škole.

Još nije razjašnjeno da li je u trenutku napada bio na času ili je ušao u učionicu spolja, ali se zna da je namerno prišao nastavnici i ubo je nožem.

Pucnjava u parku - osumnjičeni teško ranjen Posle napada, učenik je pobegao. Oko 11 časova svedoci su prijavili osumnjičenog u parku, oko tri kilometra od škole. Kada je specijalna policijska jedinica (SEK) pokušala da ga zaustavi i proveri, on je, prema navodima, pojurio na policajce sa nožem. Policajci su tada pucali i teško ga ranili.

Napadač je morao da bude intubiran od strane hitne pomoći.

Policija: Nema opasnosti za građane

