(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) NEMAČKA POLICIJA PUCA U UČENIKA SA KOSOVA! Mladić se prevrće posle ranjavanja u parku, oko njega naoružani specijalci! (FOTO)
U srednjoj školi u Esenudošlo je do napada nožem, posle čega je usledila velika policijska akcija i intervencija hitnih službi. Prema informacijama lista BILD, napadača je policija upucala i on je teško povređen.
Potom je objavljen na mreži "Iks" snimak njegovog ranjavanja od strane nemačke policije.
Učenik napao nastavnicu nožem
U obrazovnom centru u četvrti Nordfirte u Esenu, učenik je nožem napao svoju nastavnicu. Navodno ju je ubo u stomak.
Nastavnica je teško povređena, ali, prema podacima hitne službe, trenutno nije životno ugrožena. Prebačena je u univerzitetsku kliniku.
Napadač je 17-godišnji mladić poreklom sa Kosova
Kako navodi BILD, napadač je 17-godišnji učenik poreklom s Kosova. Policija je u prvom trenutku navela da se radi o 18-godišnjaku, ali je kasnije uzrast ispravljen. On je učenik te strukovne škole.
Još nije razjašnjeno da li je u trenutku napada bio na času ili je ušao u učionicu spolja, ali se zna da je namerno prišao nastavnici i ubo je nožem.
Pucnjava u parku - osumnjičeni teško ranjen
Posle napada, učenik je pobegao. Oko 11 časova svedoci su prijavili osumnjičenog u parku, oko tri kilometra od škole. Kada je specijalna policijska jedinica (SEK) pokušala da ga zaustavi i proveri, on je, prema navodima, pojurio na policajce sa nožem.
Policajci su tada pucali i teško ga ranili.
Napadač je morao da bude intubiran od strane hitne pomoći.
Policija: Nema opasnosti za građane
Policija je na društvenoj mreži X saopštila:
- Prema dosadašnjim saznanjima, radi se o pojedinačnom počiniocu. Ne postoji opasnost za stanovništvo.