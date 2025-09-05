Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodiomir Zelenski je odbio poziv Vladimira Putina, predsednika Rusije, da dodje u Moskvu da razgovaraju. Rusija smatra pretnjom najavljeno prisustvo stranih trupa u Ukrajini, uključujući NATO.

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute poručuje da Moskva nema pravo da odlučuje o prisustvu stranih trupa na ukrajinskoj teritoriji.

U Parizu je održan sastanak "Koalicije voljnih" o bezbednosnim garancijama za Ukrajinu. Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.

Na ovu temu za Kurir govorili su Mitar Kovač, general-major Vojske Srbije u penziji, kao i profesor doktor Dejan Miletić, direktor Centra za proučavanje globalizacije.

Kovač: Ovo vodi konfrontaciji, ali ne samo u Ukrajini!

Kovač kaže da ovo jesu pretnje, ali veruje da će se modifikovati pristup evropskih lidera:

- Ovakav pristup vodi konfrontaciji, otvorenoj, vojnoj, ali ne samo u Ukrajini već i u drugim državama u neposrednom susedstvu - kaže Kovač.

On dodaje da je dobro što su Sjedinjene Američke Države odlučile da se distanciraju i ostanu u obaveštajnom, logističkom, izviđačkom sistemu, ali neće raspoređivati avoje trupe na kopnu.

- Nije mogla u ovakvoj konfrontaciji odnosa sa evropskim liderima da potpuno izađe iz ovakvog strateškog konteksta, ali dovođenje snaga NATO-a pod njihovom zastavom ili evropskih zastava pod Koalicijom Voljnih je put u konfrontaciju. Čuli smo reakciju Putina i njegovih političkih saradnika. Upraov ono što Rusija neće je NATO na prostoru Ukrajine - kaže Kovač.

Miletić: Igraju se sa vatrom i pogrešnim procenama

Miletić kaže da Ukrajinci za ove postupke ne bi rekli da je pretnja, već dobrodošlica:

- Zavisi iz koje perspektive gledamo. Moglo bi se reći da je ovo pretnja daljem miru. Ne vidi se prostor za pregovore kada je Rusija u pitanju, oni ne žele NATO trupe na ukrajinskoj teritoriji i toje jasno rekla. Putin se uključio da ne bi bilo dilema, da pokaže da vrh države stoji iza toga da će biti legitimne mete ako NATO bude uključen u garancije - kaže Miletić.

Miletić kaže da ukoliko se ugovore svi principi mira i stabilizuje se situacija u Ukrjaini, Rusija bi zažmurila, ali u ovoj fazi oni to neće dozvoliti, iz taktičkih i strateških razloga.

- Kaže se da Rusija nema ništa protiv toga da Ukrajina bude u Evropskoj uniji i da se nikada i nije bunila. To je novost, to je drugi pristup i na tom nivou su kompromisi mogući i realni. Kada su u pitanju trupe, neće se ići u tom smeru. Vidi se ratni lobi u Evropskoj uniji. Postoje škole razmišljanja koje kažu da Rusiju treba rušiti, da treba pomagati Ukrajini i podsticati sukobe - kaže Miletić.

On dodaje da su poslednje mere za dalju eskalaciju rata i rakete dugog dometa, a da je ovo vrsta zatišja pred novi talas nasilja.

- Ovo je veliki rizik za Ukrajinu, ukoliko se nastavi ostaće bez Odese. Rusija, ukoliko dođe do nove eskalacije, mora da naplati trošenje resursa i vremena. Igraju se sa vatrom i pogrešnim procenama, može da se desi da se dalja eskalacija iskoristi za novu ofanzivu i novu promenu aspiracija Ruisje. Ovo je trenutak kada je moguće sklopiti mir, ukoliko se on propusti sledeći će imati veću cenu - kaže Miletić.

