Slušaj vest

Oluja, za koju neki veruju da je mogla biti i tornado, pogodila je u petak istočni deo australijskoggrada Perta, ostavljajući za sobom oštećene kuće, razbacane trampoline i prikolice koje su se kotrljale niz ulicu.

Meštani kažu da bi ovo mogao da bude već drugi tornado u australijskom gradu tokom poslednjih nekoliko meseci. Fotografije oluje možete pogledati OVDE.

Svedoci opisuju zastrašujuće prizore

U istočnim predgrađima Perta oluja je skidala crepove sa krovova, dok je jak vetar oduvao jednu trampolinu.

Tornado rušio crepove sa krovova kuća u Pertu Foto: 7 news

Video je snimljen u mestu Hazelmer, 14 kilometara istočno od centra grada i prikazuje trenutak kada su se oblaci nadvili nad gradom i formirali ono što izgleda kao mali tornado.

Meteorološki zavod još nije potvrdio da li se zaista radilo o tornadu.

- Bila sam u šupi iza kuće i čula sam samo tutnjavu. Zvuk je bio kao da mlazni avion prolazi pravo iznad kuće. Otvorila sam vrata i sve što sam mogla da vidim bili su delovi otpada i metal koji su leteli preko kuće - rekla je meštanka Dona Mold za 7News.

- Odjednom se sve u dvorištu podiglo, a muž je rekao da je zvučalo kao da džambo džet prelazi tik iznad krova - rekla je druga meštanka, Laura Serman.

Oluja iznenadila meteorologe

Oluja je došla iznenada. Meteorološki zavod je u petak ujutro izdao upozorenje na ozbiljno nevreme za Pert, ali je ono ukinuto već do podneva. Sat vremena posle nevremena služba za vanredne situacije (SES) primila je više od 30 poziva za pomoć.

Još jedan tornado ovog leta