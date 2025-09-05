Slušaj vest

Izraelske odbrambene snage (IDF) saopštile su da će tokom narednih dana izvesti ciljane napade na višespratne zgrade u gradu Gaza koje je Hamaspretvorio u vojnu infrastrukturu. Ovim je potvrđena ranija izjava ministra odbrane Izraela Kaca.

Pogođena kula Al-Muštaha u Gazi

Istovremeno, mediji u Gazi prenose da je IDF tri puta gađao kulu Al-Muštaha u gradu Gaza. Snimci prikazuju gust oblak dima na mestu udara, nakon što su stanari prethodno pozvani da se evakuišu.

Izraelska vojska srušila kulu Al-Muštaha u Gazi. Objavljen je snimak raketnog napada. U sekundi nestaje cela višespratnica. Foto: screenshot X/Suppressed News

Još uvek nije poznato da li je bilo žrtava tokom napada. IDF se za sada nije oglasio o tom konkretnom udaru, preneo je Times of Israel.

Hamas koristi civilne zgrade kao svoje vojne položaje

Prema saopštenju vojske, obaveštajni podaci pokazuju da Hamas u stambenim zgradama postavlja snajperske i protivtenkovske položaje, sisteme za nadzor, komandne centre i osmatračnice, a u okolini podmeće eksplozive radi zasede izraelskim trupama.

Takođe, navodi se da mreža tunela Hamasa prolazi ispod i oko ovih objekata.

IDF smatra da ovakva mesta predstavljaju direktnu pretnju njegovim vojnicima tokom širenja operacija u gradu Gaza, te će biti meta napada u bliskoj budućnosti.

Najava preciznih udara i upozorenja civilima

Vojska je naglasila da će izdavati upozorenja i koristiti precizne udare kako bi smanjila rizik po civile, ponavljajući optužbe da Hamas koristi civilno stanovništvo Gaze kao "živi štit".

Nova faza izraelske vojne operacije

Potvrda IDF-a usledila je posle izjave ministra Izraela Kaca da se u Gazi "otvaraju kapije pakla", nagoveštavajući da operacija preuzimanja grada Gaza ulazi u novu fazu.

Juče je portparol IDF-a, brigadni general Efi Defrin, izjavio da izraelske snage trenutno kontrolišu oko 40% grada i da nameravaju da napreduju narednih dana u okviru šireg plana da preuzmu potpunu kontrolu.

(Kurir.rs/Times of Israel/Preneo: V.M.)

