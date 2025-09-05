Slušaj vest

Belorusijaje uhapsila poljskog državljanina zbog sumnje da se bavi špijunažom, jer je posedovao dokumente vezane za nadolazeće zajedničke vojne vežbe Belorusije i Rusije, prenose državni mediji.

Beloruska državna novinska agencija Belta, pozivajući se na televiziju Belarus-1, saopštila je da su agenti državne službe bezbednosti pritvorili muškarca u gradu Lepelju, istočno od glavnog grada Minska. Takođe je pritvoren i jedan beloruski državljanin.

Dokumenti i navodni pokušaj regrutacije

Prema agenciji Belta, poljski državljanin je imao kopiju dokumenta koji opisuje vežbe "Zapad 2025", planirane za ovaj mesec.

- Postoje nepobitni dokazi o špijunskim aktivnostima poljskog državljanina. Nekoliko minuta pre hapšenja primio je tajni vojni dokument. Sve je snimljeno na videu - navodi Belta.

Dodaje se da je osumnjičeni pokušao da regrutuje beloruskog državljanina nudeći mu novac i male darove.

Reakcija Poljske Poljska je ovaj potez ocenila kao provokaciju.

- Hapšenje je još jedna provokacija Lukašenkovog režima usmerena protiv naše zemlje - napisao je na "Iksu" Jacek Dobrzinski, portparol koordinatora poljskih specijalnih službi.

Zamenik poljskog ministra spoljnih poslova Marcin Bosacki rekao je za TVN24 da hapšenje verovatno ima veze sa nadolazećim vojnim vežbama.

Pozadina i geopolitički kontekst

Belorusija i Poljska dugo imaju zategnute odnose zbog Lukašenkove podrške Rusiji u sukobu u Ukrajini i represije protiv neistomišljenika.