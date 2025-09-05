Slušaj vest

Južna Korejauvodi ambiciozan program čiji je cilj da svaki vojnik tokom služenja vojnog roka stekne obuku za upravljanje dronovima.

Ministarstvo nacionalne odbrane je 4. septembra predstavilo inicijativu pod nazivom "500.000 ratnika s dronovima", koja bi trebalo da bespilotne letelice učini standardnim delom vojne obuke.

Obuka i ciljevi programa

Na svečanosti u gradu Vonđu, ministar odbrane Ahn Kju-baek istakao je da će svi regruti dobiti praktično iskustvo u radu s dronovima.

- Kroz obuku 500.000 ratnika s dronovima moramo ojačati vojne sposobnosti, ali i stvoriti temelje da naši vojnici po završetku službe doprinesu domaćoj industriji - poručio je Ahn.

Program je upoređen s inicijativom bivšeg predsednika Kima Dae-junga iz 1990-ih, kada su vojnici dobijali IT obuku koja je doprinela tome da Južna Koreja postane digitalna sila, prenosi Defence Blog.

Budžet i nabavka dronova

Za program je u budžetu za 2025. predviđeno oko 14,7 miliona evra, od čega će većina sredstava biti utrošena na nabavku više od 11.000 dronova namenjenih isključivo obuci. Planirano je da svaka jedinica dobije barem jedan dron.

Kroz projekat "500.000 ratnika s dronovima" Južna Koreja želi istovremeno da poveća borbenu spremnost i obezbedi bazu stručnih ljudi koji će nakon služenja vojnog roka moći da rade u civilnom sektoru.

Severna Koreja i trka u razvoju dronova

Seul pritom motri na Pjongjang, koji ubrzano razvija sopstveni program dronova sa naprednim sistemima, testnim poligonima i izvoznim ambicijama.