SVE SE DEŠAVALO UOČI SAMITA TRAMP-KIM U HANOJU

Prema pisanju "Njujork tajmsa", pripadnici američkog specijalnog odreda "Foke" pokušali su 2019. godine da postave uređaj u Severnoj Koreji kako bi presreli komunikacije Kim Džong Una, u vreme dok je Donald Tramp još uvek vodio pregovore o nuklearnom programu.

Neuspela operacija na obali

Kada su Foke stigle do obale, "misija se brzo raspala", izveštava list. U mraku se pojavila severnokorejska barka, a u strahu da će biti otkriveni, komandosi su otvorili vatru.

- Za nekoliko sekundi, svi na severnokorejskoj barci bili su mrtvi - piše američki list.

Kasnije je utvrđeno da su žrtve bili nenaoružani civili koji su ronili u potrazi za školjkama.

Povlačenje i zataškavanje Foke su prekinule misiju i povukle se bez postavljanja uređaja. Kasnije su američke vlasti ubistva proglasila "opravdanim prema pravilima borbenog angažmana", iako su poginuli očigledno bili civili.

Incident nikada nije prijavljen Kongresu, što pravni stručnjaci ocenjuju kao moguće kršenje saveznog zakona.

Kontradikcije u američkom pristupu

Operacija je sprovedena svega nekoliko nedelja pre samita Tramp - Kim u Hanoju, što osvetljava kontradiktoran pristup Vašingtona: dok su se javno predstavljali kao pregovarači, tajno su odobrili upad koji je mogao da izazove oružani sukob sa neprijateljem koji poseduje nuklearno oružje.

Pregovori su na kraju propali, a Severna Koreja je ubrzala testiranje raketa i razvoj nuklearnog oružja.

Kritika i posledice

Čak iako je samo curenje informacija u pitanju, kao i trenutak njihovog objavljivanja, cilj je bio da oslabi ili oteža buduće diplomatske poteze između Vašingtona i Pjongjanga.