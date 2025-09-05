Slušaj vest

Portugalska policija je potvrdila nacionalnosti svih 16 žrtava koje su smrtno stradale kada je žičara ispala iz šina u portugalskoj prestonici Lisabonu i pri padu udarila u kuću pored.

Prvobitno je bilo potvrđeno 17 žrtava, ali je otac trogodišnjeg dečaka čija je priča rasplakala svet pronađen živ, ali i teško povređen.

Kako prenose tamošnji mediji, među žrtvama je pet Portugalaca, tri Britanca, dva Južnokorejca, dva Kanađanina, jedan Švajcarac, jedan Ukrajinac, jedan Amerikanac i jedan Francuz.

Žrtve su naučno identifikovane "uz saradnju Nacionalnog instituta za pravnu medicinu i forenzičke nauke - saopštila je policija.

1/6 Vidi galeriju Srušila se žičara u Lisabonu Foto: Armando Franca/AP, MIGUEL A. LOPES/LUSA

Srećne vesti za jednu porodicu

Policija je takođe saopštila da je nemački državljanin, proglašen mrtvim u četvrtak spasen iz olupine i primljen u bolnicu Sao Žoze. Kasnije se ispostavilo da je on otac trogodišnjeg dečaka koji je dan ranije spasen iz ruševina, zajedno sa majkom koja je zadobila jezive povrede u padu.

Takođe jutros, francusko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je smrt francusko-kanadskog državljanina u nesreći lifta u Gloriji.

Svet tuguje uz Portugal

Proglašen je nacionalni Dan žalosti širom Portugala.

Kako je Kurir preneo, jedna od glavnih atrakcija Lisabona, žičara Glorija, ispala je pre dana iz šina, a od atrakcije je ostala samo olupina.

Još nije jasno šta je uzrokovalo iskakanje žičare iz šina. Žičara saobraća u Lisabonu već 140 godina.

Nesreća se dogodila oko 18.05 časova u sredu u blizini lisabonske Avenije da Liberdade, prema saopštenju lokalnih vlasti.

U spasavanju je učestvovalo više od 60 pripadnika hitnih službi i 22 vozila. Zvaničnici kažu da je prerano utvrditi šta je uzrok nesreće.

Međutim, portugalski list Observador je izvestio da se sajla otkinula duž železničke trase, što je dovelo do gubitka kontrole i udara u obližnju zgradu.

"Sablasna tišina..."

Turistički vodič Marijana Figeiredo jedan je od svedoka nesreće u Lisabonu.

- Za pet sekundi sam bila tamo. Videla sam ljude koji su počeli da iskaču kroz prozore žičaru na dnu brda. Potom sam ugledala drugu žičaru iznad nje, koja je bila skroz smrskana. Počela sam da se penjem uz brdo da pokušam da pomognem ljudima, ali kada sam stigla, do te smrskane — tamo je bila sablasna tišina - ispričala je Marijana.

Prema njenim rečima, kada je sa drugim ljudima koji su se tu zatekli počela da pomera delove žičare, videli su tela ljudi unutra.

- Mnogo ljudi je plakalo oko mene. Bili su veoma uplašeni, pokušavala sam da ih smirim - dodala je ona.