Prema UN 2025. godina je Međunarodna godina očuvanja glečera. Neophodna je ambicioznija akcija za smanjenje emisije gasova staklene bašte, jer glečeri ubrzano nestaju.

Glečeri su mesto gde najjasnije mogu da se uoče klimatske promene, oni su neka vrsta termometra za zagrevanje planete.

Prestolonaslednik Norveške Hokon Magnus predvodio je tim za penjanje kako bi se lično uverio kako klimatske promene utiču na veličinu i zapreminu glečera.

- Kako se klima zagreva, glečeri se tope, to smo posebno primetili na glečerima u Evropi, a ovde u Norveškoj vidimo da se tope prilično značajno, kako po dužini tako i po zapremini. Veoma je zabrinjavajuće koliko brzo nestaju - rekao je Hokon Magnus, prestolonaslednik Norveške.

Hokon Magnus Foto: Printscreen RTS

Krajem septembra i početkom oktobra glečeri su najmanji i tada naučnici obavljaju merenja. Za dobrobit lednika neophodna je stabilizacija klime, ali i sprovođenje efikasnije strategije prilagođavanja novim klimatskim uslovima.