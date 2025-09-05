U nesreći je povređena njegova supruga i trogodišnji sin

Porodica iz Nemačke dobila je poziv od vlasti u Lisabonu da je njihov sin (46) poginuo u stravičnoj nesreći na žičari u Lisabonu. Međutim, kada su stigli u mrtvačnicu da identifikuju telo, usledio je preokret.

Naime, kada su došli, shvatili su da njihov sin nije među žrtvama, već su ga pronašli živog u bolnici.

Portugalska policija je u četvrtak potvrdila da je nemački državljanin među poginulima, ali se ta informacija kasnije pokazala netačnom zbog zamene identiteta. Roditelji navodne žrtve, nemačkog turiste, došli su u petak da identifikuju telo, ali ga nisu pronašli.

- Fizički opis nemačkog državljanina koji smo dobili vrlo je ličio na opis britanskog muškarca. Tek nakon naučnih testova bilo je moguće utvrditi pravi identitet preminule žrtve - izjavila je portparolka policije.

I nemačko Ministarstvo spoljnih poslova potvrdilo je da ne pretpostavljaju da ima nemačkih žrtava.

Muškarac (46) i njegova supruga (45), koja je u nesreći takođe povređena, nalaze se na bolničkom lečenju. Njihov trogodišnji sin je u nesreći prošao gotovo bez povreda. Prvo ga je spasio policajac, a onda ga je pregledao pedijatar.

U teškoj nesreći koja se dogodila u sredu uveče poginulo je ukupno 16 osoba, iako su prve informacije govorile o 17 žrtava.

Među žrtvama su:

pet državljana Portugala

tri Velike Britanije

dva Južne Koreje

dva Kanade

po jedan državljanin Švajcarske, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske