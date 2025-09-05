Slušaj vest

Portparol predsednika Rusije Dmitrij Peskov izjavio je da bi Vladimir Putin mogao da poseti Sjedinjene Američke Države tokom Svetskog prvenstva u fudbalu 2026. godine, ukoliko dobije zvanični poziv od predsednika SAD Donalda Trampa.

- Zašto da ne - odgovorio je Peskov na pitanje agencije RIA Novosti o tome da li je moguć Putinov dolazak, ako bi usledio zvaničan poziv od američkog predsednika.

Ranije je Tramp izjavio da razmatra mogućnost da pozove Putina na Svetsko prvenstvo, koje će se održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Kurir.rs/RIA Novosti

