Pošto je teroristička grupa Hamas objavila propagandni video u kojem se vidi Alon Ohel, porodica taoca saopštila je da su im medicinski stručnjaci rekli da je on sada slep na jedno oko.

"Bili smo šokirani kada smo videli Alonovo stanje. Nakon konsultacija sa očnim specijalistima u Izraelu i širom sveta, jasno je da je Alon izgubio vid na desno oko", navodi porodica u saopštenju.

"Učestalo treptanje koje primećujemo ukazuje na ozbiljne poteškoće s fokusiranjem i dužim zadržavanjem vida", dodaje porodica u saopštenju koje je objavio Forum porodica talaca i nestalih.

"Nijedan međunarodni zakon ne dozvoljava držanje povređenog civila u zarobljeništvu bez adekvatnog medicinskog tretmana. Odgovornost za Alonovo stanje leži na njegovim otmičarima i rukovodstvu Hamasa, koji su prema međunarodnom pravu obavezni da očuvaju njegov život i zdravlje", navodi porodica.

Foto: Privatna Arhiva

Alonovi najmiliji ponavljaju svoj zahtev da ni video ni fotografije iz njega ne budu objavljeni u medijima niti deljeni na internetu.

U februaru je javni servis Kan izvestio da postoje indikacije da bi Ohel mogao izgubiti vid zbog povreda od gelera, među ostalim ranama. Procena je zasnovana na svedočenjima oslobođenih talaca.

Ranije danas Hamas je objavio video snimak Ohela i Gaja Gilboa-Dalala.

To je bio prvi put da je Ohel viđen na snimku otkako su on, Gilboa-Dalal i još 249 drugih ljudi oteti tokom Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Video je objavljen u trenutku kada se očekuje velika nova izraelska ofanziva u gradu Gazi — gde Gilboa-Dalal u snimku kaže da se nalazi.