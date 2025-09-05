Slušaj vest

Pošto je teroristička grupa Hamas objavila propagandni video u kojem se vidi Alon Ohel, porodica taoca saopštila je da su im medicinski stručnjaci rekli da je on sada slep na jedno oko.

"Bili smo šokirani kada smo videli Alonovo stanje. Nakon konsultacija sa očnim specijalistima u Izraelu i širom sveta, jasno je da je Alon izgubio vid na desno oko", navodi porodica u saopštenju.

"Učestalo treptanje koje primećujemo ukazuje na ozbiljne poteškoće s fokusiranjem i dužim zadržavanjem vida", dodaje porodica u saopštenju koje je objavio Forum porodica talaca i nestalih.

"Nijedan međunarodni zakon ne dozvoljava držanje povređenog civila u zarobljeništvu bez adekvatnog medicinskog tretmana. Odgovornost za Alonovo stanje leži na njegovim otmičarima i rukovodstvu Hamasa, koji su prema međunarodnom pravu obavezni da očuvaju njegov život i zdravlje", navodi porodica.

393641232-295195056701334-4492675874149303912-n.jpg
Foto: Privatna Arhiva

Alonovi najmiliji ponavljaju svoj zahtev da ni video ni fotografije iz njega ne budu objavljeni u medijima niti deljeni na internetu.

U februaru je javni servis Kan izvestio da postoje indikacije da bi Ohel mogao izgubiti vid zbog povreda od gelera, među ostalim ranama. Procena je zasnovana na svedočenjima oslobođenih talaca.

Ranije danas Hamas je objavio video snimak Ohela i Gaja Gilboa-Dalala.

To je bio prvi put da je Ohel viđen na snimku otkako su on, Gilboa-Dalal i još 249 drugih ljudi oteti tokom Hamasovog napada na Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Video je objavljen u trenutku kada se očekuje velika nova izraelska ofanziva u gradu Gazi — gde Gilboa-Dalal u snimku kaže da se nalazi.

Kurir.rs/Telegraf/Agencije

Ne propustiteDruštvoOVAKO POSLE DVE GODINE ZAROBLJENIŠTVA IZGLEDA SRPSKI DRŽAVLJANIN! Hamas objavio snimak Alona Ohela: Mladić ošišan i bled, sa velikim podočnjacima (FOTO/VIDEO)
393657530-1405994296987847-3825689475577635156-n.jpg
PlanetaHAMAS PRISTAO DA OSLOBODI DESET TALACA: Srpsko-izraelski dravljanin u teškom stanju, ima nade da će biti oslobođen
393657530-1405994296987847-3825689475577635156-n.jpg
PolitikaBRNABIĆ U IZRAELU: Sastala se s ocem našeg otetog državljanina Alona Ohela (FOTO)
brnaba.jpg
PolitikaPrijem povodom 77. Dana nezavisnosti Izraela posvećen Alonu Ohelu, mladiću poreklom iz Srbije koga je oteo Hamas
1747249378552.jpg
Politika"MOLIM VAS, OSLOBODITE ALONA" Ministar Đurić u video-poruci upitio apel za puštanje na slobodu otetog mladića: NJEGOVO ZDRAVSTVENO STANJE JE DRAMATIČNO LOŠE
Untitled-2.png
Bosna i Hercegovina"ON JE SIN SRPSKOG NARODA I MOLIMO ZA NJEGOVO OSLOBAĐANJE": Dodik posetio mesto gde je Hamas oteo Alona Ohela "Mi smo rame uz rame s Izraelom" (FOTO)
5.jpg
PolitikaMINISTAR ĐURIĆ OBIŠAO MESTO GDE JE OTET ALON OHEL: Molimo za oslobođenje talaca i mir! (VIDEO)
duric_na_mestu_otmice_0.jpg