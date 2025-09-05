Slušaj vest

Sastanak evropske "Koalicije voljnih" suočio se sa velikim problemom u obezbeđivanju podrške Vašingtona za predloženi plan o okončanju ruskog rata u Ukrajini, a evropski i ukrajinski zvaničnici izrazili su sumnje u njegovu izvodljivost, izveštava Kijev Independent.

Predsednik Francuske Emanuel Makron saopštio je da se 26 zemalja formalno obavezalo da razmeste svoje snage u Ukrajini "bilo na kopnu, moru ili u vazduhu", kao deo međunarodnih bezbednosnih garancija.

- Vojske će biti raspoređene u slučaju prekida vatre, ali ne na liniji fronta. Cilj prisustva je odvraćanje Rusije od nove agresije. Neće biti ograničenja u vezi sa snagom ili kapacitetima ukrajinske vojske - naglasio je Makron na konferenciji za medije u Jelisejskoj palati u prisustvu ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, po završetku sastanka "Koalicije voljnih", prenosi BFM TV.

Makron je oštro kritikovao ponašanje Moskve, opisujući ga kao "volju za stalno ratovanje", i osudio ruske "lažne pretenzije" koje blokiraju mirovne procese.

- Ako Rusija nastavi da odbacuje mirovne ponude, Evropska unija će zajedno sa SAD uvesti nove sankcije - zaključio je, između ostalog, Makron.

Jedinstvo sa SAD samo na papiru

Uprkos Makronovim naporima da predstavi Evropu i SAD kao jedinstveni front, znaci neslaganja su očigledni. Evropski čelnici su nakon sastanka održali telefonski razgovor sa Donaldom Trampom, tokom kojeg ih je, prema pisanju Aksiosa, američki predsednik ukorio zbog "finansiranja rata" kupovinom ruske nafte. Naime, uprkos više od tri godine rata, Evropa se još uvek nije u potpunosti oslobodila zavisnosti od ruske nafte i gasa.

Prema rečima dva evropska zvaničnika upoznata sa razgovorima, poziv "nije prošao dobro", iako su odbili da otkriju više detalja.

Prema Bildovim izvorima, razgovor između američkog predsednika i evropskih šefova država i vlada bio je napet.

Donald Tramp je tokom poziva postavio uslov Evropi - rekao je da mora prestati da kupuje rusku naftu, koja, kako kaže, pomaže Moskvi da finansira rat u Ukrajini, rekao je zvaničnik Bele kuće.

- Predsednik je takođe naglasio da evropski lideri moraju da izvrše ekonomski pritisak na Kinu zbog finansiranja ruskih ratnih napora - rekao je zvaničnik.

Sumnje oko američkih sankcija

U evropskim prestonicama i Kijevu takođe postoje ozbiljne sumnje u vezi sa Makronovom tvrdnjom da će SAD uvesti dalje sankcije Rusiji.

- Još je rano za takvu procenu, ali s obzirom na prošle događaje, to je moguće - rekao je visoki evropski zvaničnik pod uslovom anonimnosti, podsećajući da Tramp već osam meseci nije iskoristio priliku da uvede sankcije uprkos pretnjama.

- Teško je reći da li će Tramp uvesti sankcije jer je izuzetno nepredvidiv - niko ne zna šta će uraditi sutra - dodao je zvaničnik.

Oleksandar Merežko, istaknuti zastupnik iz stranke ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, takođe je izrazio "sumnje" u Trampovu spremnost da deluje.

- Ali se i dalje nadam, iako moja nada bledi. I dalje se nadam da će naši evropski saveznici nekako uspeti da ubede Trampa da konačno uvede ove sankcije ne samo Rusiji, već i njenim trgovinskim partnerima - rekao je Merežko.

Različite vizije mira

Međutim, postoje i neki pozitivni signali. Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta rekao je da evropski tim putuje u Sjedinjene Američke Države kako bi "sarađivao sa našim američkim prijateljima" na novom paketu sankcija.

Međutim, ceo evropski plan je u senci činjenice da je Rusija više puta jasno stavila do znanja da nema nameru da okonča rat, što je preduslov za bezbednosne garancije koje je predložila Koalicija.

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je istog dana insistirao na drugačijem pristupu, tvrdeći da sve bezbednosne garancije za Ukrajinu treba sprovesti pre nego što Rusija prestane sa borbama - opcija koju Evropa trenutno čak ni ne razmatra.

- Prvi korak ka okončanju bilo kog rata je prekid vatre - rekao je Zelenski putem video-linka i dodao:

- Ako se pritisak poveća... ako postoje bezbednosne garancije i sankcije, to će ga (Putina) prirodno gurnuti u pravom smeru.