Napetosti između Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele su već viđene, ali poslednjih nedelja dramatično rastu. Amerika je rasporedila vojne flote u južnim Karibima, raketne razarače, izviđačke avione i podmornicu. Vašington je saopštio da je cilj operacije borba protiv narko kartela, ali u Karakasu je ovaj potez odmah protumačen kao direktna i silovita pretnja. Predsednik Venecuele Nikolas Maduro zaoštrio je retoriku i za Ameriku rekao da je "najveća pretnja čitavom kontinentu u poslednjih sto godina".

Kakva je budućnost odnosa Sjedinjenih Američkih Država i Venecuele, kao i da li je na pomolu još jedan rat, pitanja su na koja su dali odgovor gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji, dr Luka Kastratović, general Vojske Srbije u penziji, Ivan Miletić, stručnjak za odbranu i bezbednost i Ljubomir Đurić, predsednik Centra za nacionalnu politiku.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Kastratović: Amerikanci će učiniti sve da uhapse Madura

Luka Kastratović ocenio je da Amerika koristi sukob kako bi disciplinovala Latinsku Ameriku:

- Rukovodstva država Latinske Amerike treba da slede politiku SAD-a, a ovaj sukob SAD i koristi kako bi ih disciplinovao u tom pogledu. To je osnovni uzrok svih ovih dešavanja, a narkotici mogu samo da budu povod.

Istakao je da je Venecuela spremna da im se suprotstavi.

- Verovatno da će doći do agresije nad njima. Novi centri moći samo traže puteve na koji način će uvećati svoj profit. Nema nikakve posebne dileme da je promet i proizvodnja narkotika ono što čini njihov značajan prihod. Amerikanci će učiniti sve da ostvare svoj cilj i uhapse Madura, zbog toga što zemlje koje su bile podčinjene žele da se oslobode od njihovog ekonomskog jarma i poštovanje na bazi suvereniteta i ravnopravnih odnosa, a ne poslušnosti.

Foto: Kurir Televizija

Miletić: Ministarstvo odbrane ili rata?

Ivan Miletić podsetio je na širu politiku Donalda Trampa i mogućnost vojne intervencije:

- Tramp je rešio da završi puno toga u svojoj administraciji. Svi vidimo i izvođenje Nacionalne garde, namenjeno čišćenju nekih delova gradova što je policija tolerisala. Drugačiji sistem upravljanja imaju vojni i policijski sistem, vojni imaju nultu toleranciju na rizik.

Miletić je napravio paralelu sa prethodnim dešavanjima na Kubi.

- Kuba je ispraznila svoje zatvore tako što je svoje kriminalce potrpala na brodove i poslala na Floridu, a Kuba je uradila nešto slično. Samim tim, Donald Tramp je to definisao kao ozbiljan problem još tokom prvog mandata.

Foto: Kurir Televizija

Kako kaže, ne smatra da Amerika blefira u trenutnim pretnjama Venecueli.

- Amerika je spremna za situaciju, ne verujem da je to samo demonstracija moći. Moguć je scenario kao što je bio u Panami, da uhapsite čoveka koji je problematičan, a to je recimo Maduro.

Otkrio je i da li smatra da je moguća promena naziva Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata, o čemu je govorio i sam Tramp.

- Termin ministarstvo rata možemo da tumačimo na različite načine. Mislim da će Tramp stvarno tako da nazove ministarstvo odbrane. Ja ne verujem u priču da velike sile upravljaju svetom, a njihovi interesi se veoma razlikuju. Amerika i tu zna šta priča sa svojim saveznicima.

Đurić: Amerika neće koristiti rat da skloni Madura

Foto: Kurir Televizija

Ljubomir Đurić smatra da je teško odabrati stranu, ali upozorava da je Maduro blizak narko kartelima:

- Teško je proceniti kome ovde da verujete. Ja bih više bio na strani Pentagona u odnosu na Madurov režim, ali to je subjektivan osećaj. Da li neko sumnja da Amerika ne može da potopi jedan čamac?

Đurić kaže da problem u Latinskoj Americi leži pre svega u tržištu narkotika.

- Kada govorimo o Latinskoj Americi, pričamo pre svega o problemu sa drogom. Svega 5 odsto prolazi kroz teritoriju Venecuele. Kada bi je SAD zauzeli, taj promet kokaina bi se za toliko smanjio. Ratom nećete uništiti narko kartel. Ima indikatora da je Maduro blisko povezan sa narko kartelima, Tramp ga je optužio da je čak i član - rekao je on i dodao:

- Kad govorimo o Latinskoj Americi nema govora o mešanju nekog sa strane. Kad govorimo o diplomatiji sile, to je nastalo zbog odnosa prema njima, Amerika neće dozvoliti mešanje. Ako žele da sklone Madura, skloniće ga, ali za to neće koristiti rat.

NAJVEĆI RAT U POSLEDNJIH 100 GODINA NA PRAGU LATINSKE AMERIKE? Tramp sprema udarac na Madura - analiza stručnjaka na čemu će se završiti, hapšenje ili tragedija Izvor: Kurir televizija

