Slušaj vest

Manji komercijalni avion srušio se danas i zapalio nedaleko od Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado, a u nesreći su poginule dve osobe, saopštili su američki zvaničnici.

"Nesreća se dogodila južno od aerodroma Sentenijal i prvobitno je prijavljena kao eksplozija", rekla je Debora Takahara, portparolka kancelarije šerifa za okrug Daglas, prenosi AP.

Vatrogasci su zatekli avion "beech BE35" u plamenu, a vatra je pretila da se proširi na obližnju zgradu i strujne generatore koji rade na dizel.

"Vatrogasci su uspeli da ugase plamen", saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe.

Kurir.rs/AP/Agencije

Ne propustitePlanetaTRAGEDIJA U ŠPANIJI: Srušio se avion, poginule dve osobe (FOTO)
avion pad aviona pao avion srušen avion.jpg
PlanetaTRAGEDIJA U ALŽIRU: Srušio se avion u blizini aerodroma, ima mrtvih (FOTO)
ukrajinski avion.jpg
PlanetaPOGLEDAJTE ZASTRAŠUJUĆI SNIMAK PADA AVIONA NA AUTO-PUT: U stravičnoj eksploziji stradali advokat i njegova partnerka (VIDEO, FOTO)
avion pad aviona Italija.jpg
PlanetaPAO AVION U FINSKOJ: Poginuo muškarac, jedna osoba povređena
2024-12-25 08_43_39-(3) Clash Report on X_ _Azerbaijan Airlines passenger plane flying from Baku to .png
Planeta"ZAŠTO STE UGASILI MOTORE?" Audio snimak iz crne kutije otkriva uzrok pada indijskog aviona sa 260 putnika!
prfirije12 EPA Siddharaj Solanki copy.jpg
PlanetaLJUDSKA GREŠKA IZAZVALA TRAGEDIJU? Američki pukovnik pričao sa našim bivšim pilotom - on sve podelio i objasnio: Avion je bio savršen, ali ako je ovo pogrešio..
india.jpg