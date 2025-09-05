Planeta
PAO AVION KOD DENVERA: Čula se jaka eksplozija, vatra pretila da proguta zgrade, IMA STRADALIH!
Manji komercijalni avion srušio se danas i zapalio nedaleko od Denvera u američkoj saveznoj državi Kolorado, a u nesreći su poginule dve osobe, saopštili su američki zvaničnici.
"Nesreća se dogodila južno od aerodroma Sentenijal i prvobitno je prijavljena kao eksplozija", rekla je Debora Takahara, portparolka kancelarije šerifa za okrug Daglas, prenosi AP.
Vatrogasci su zatekli avion "beech BE35" u plamenu, a vatra je pretila da se proširi na obližnju zgradu i strujne generatore koji rade na dizel.
"Vatrogasci su uspeli da ugase plamen", saopšteno je iz lokalne vatrogasne službe.
