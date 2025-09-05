Slušaj vest

Državljanin Irske M. L. T. (37) osumnjičen je da je u Budimpešti zadavio Amerikanku Makenzi Kenzi Mihalski (31), tokom intimnog odnosa, a potom je čak i fotografisao.

Policija je zatvorila istragu, a slučaj je sada u nadležnosti tužilaštva, koje će, na osnovu dokaza prikupljenih tokom istrage, podići optužnicu protiv njega, piše mađarski list "Blik".

Kenzi je bila u turističkoj poseti Mađarskoj kada je nestala 5. novembra 2024. godine. Poslednji put je viđena u popularnoj četvrti u glavnom gradu ove države. Njena porodica je prijavila njen nestanak policiji i očajnički pokušavala da dođe do bilo kakve informacije o njoj.

Istražitelji su primetili više sumnjivih okolnosti u vezi sa nestankom devojke, zbog kojih nisu isključili mogućnost da je Amerikanka postala žrtva zločina. Ubrzo se ispostavilo se da su bili u pravu, a Irac M. L. T. je ubrzo uhapšen ispred jednog stana u VII okrugu.

Advokat: Ovo je nesrećni slučaj, ona je tražila da je davi

Tokom ispitivanja muškarac je priznao da je ubio devojku, ali se branio tvrdnjom da je reč o nesrećnom slučaju koji se dogodio tokom intimnog odnosa.

- Prema njegovom iskazu, u stanu mog klijenta su pili alkohol, a devojka je zatim predložila da proba sado-mazo seks - iako on to nikada nije radio. Moj klijent na to nije bio spreman, nije imao nikakvu potrebnu opremu, pa je - na njen zahtev - zavezao devojci ruke i noge kaišem. Potom je ona tražila da joj nanese bol, da je davi, kako bi joj užitak bio intenzivniji - rekao je njegov advokat dr Mađar Đerđ.

Prema njegovim rečima, devojka je počela da povraća i guši se, a zatim je umrla. Muškarac je ispričao da se uplašio, pa je telo stavio u kofer, odneo ga van grada i zakopao u blizini Sigligeta. Kasnije je policiji pokazao mesto.

Bizarne internet pretrage odale ubicu

Policija je u četvrtak saopštila šta su istražitelji utvrdili. Irski državljanin je u jednom noćnom klubu u centru grada upoznao svoju buduću žrtvu. Dogovorili su se da odu u stan koji je on iznajmljivao, gde ju se on potom vezao i namerno zadavio, navode lokalni mediji. Zatim je fotografisao telo žrtve, a te fotografije je policija pronašla u njegovom mobilnom telefonu, piše "Blik" pozivajući se na saopštenje policije.

Istražitelji su otkrili i šta je pretraživao na internetu nakon zločina. Ispostavilo se da je tražio informacije o tome:

kako policija u Budimpešti vodi postupke u vezi sa nestalim osobama

gde se u mađarskoj prestonici nalaze kamere video-nadzore

da li divlje svinje u šumi mogu da pojedu ljudski leš

Tokom celog krivičnog postupka osumnjičeni je bio u pritvoru. Podvrgnut je psihijatrijskom i psihološkom veštačenju, ali stručnjaci nisu utvrdili nikakve razloge zbog kojih ne bi mogao da bude krivično odgovoran.

Policija je završila istragu i spis predmeta, uz predlog za podizanje optužnice, dostavila tužilaštvu.