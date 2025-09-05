Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske napade na njene energetske objekte, uprkos kritikama Slovačke i Mađarske, koje trpe poremećaje u snabdevanju ruskom naftom zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba.

Zelenski je ovo rekao posle sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u ukrajinskom gradu Užgorodu, blizu granice sa Slovačkom.

Sukobi oko isporuke ruske nafte

Zelenski i Fico su se nekoliko puta sukobili oko isporuke ruske nafte. Slovačka i Mađarska ostaju zavisne od ruske nafte, dok je ostatak EU prekinuo isporuku ruske nafte nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. EU ulaže u druge energetske rute, ali za Slovačku i Mađarsku, alternativne rute su mnogo skuplje, a postoji i problem „uskih grla“ u tim alternativnim rutama.

Posledice ukrajinskih napada na Družbu

Zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba, kojim se ruska nafta preko Belorusije i Ukrajine isporučuje do Mađarske i Slovačke, dve zemlje imaju poteškoća u snabdevanju ovim energentom.

„Ukrajina odgovara na ruske napade na našu energetsku infrastrukturu i nastaviće to da čini. Zaista želimo da se ovaj rat završi, ali niko ne može samo da sedi skrštenih ruku i toleriše ovo“, rekao je Zelenski.

Kurir.rs/Agencije

Ne propustitePlaneta"AKO BILO KOJE TRUPE KROČE TAMO, BIĆE LEGITIMNA META" Putin zapretio zbog odluke 26 zemalja o Ukrajini, Zelenskog opet zove u "herojsku Moskvu" (FOTO)
102 EPA Maxim Shemetov Pool.jpg
PlanetaBUKTI UKRAJINA! NA DESETINE MRTVIH I RANJENIH U BRUTALNIM UDARIMA! 35 dronova i sedam raketa pogodilo deset različitih lokacija!
xx05 AP Efrem Lukatsky.jpg
PlanetaPUTIN SPREMA NOVU OFANZIVU NA UKRAJINU! Rusija gomila 100.000 vojnika, zvaničnici otkrivaju gde će udariti!
Vladimir Putin
PlanetaZAVIJAJU SIRENE, GORI UKRAJINA! Žestoki ruski udari uzduž i popreko! 15 MRTVIH, 26 ranjenih u najnovijim napadima!
Screenshot 2025-08-30 090049.png
PlanetaDONETA ODLUKA! 26 zemalja iz "Koalicije voljnih" reklo DA! Spremni su da pošalju trupe u Ukrajinu! Čekaju Trampov odgovor
Volodimir Zelenski Emanuel Makron (13).jpg
PlanetaODLUČUJU O SUDBINI UKRAJINE: U toku je razgovor Trampa sa učesnicima sastanka Koalicije voljnih
Donald Tramp.jpg