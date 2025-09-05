Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske napade na njene energetske objekte, uprkos kritikama Slovačke i Mađarske, koje trpe poremećaje u snabdevanju ruskom naftom zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba.

Zelenski je ovo rekao posle sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u ukrajinskom gradu Užgorodu, blizu granice sa Slovačkom.

Sukobi oko isporuke ruske nafte

Zelenski i Fico su se nekoliko puta sukobili oko isporuke ruske nafte. Slovačka i Mađarska ostaju zavisne od ruske nafte, dok je ostatak EU prekinuo isporuku ruske nafte nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. EU ulaže u druge energetske rute, ali za Slovačku i Mađarsku, alternativne rute su mnogo skuplje, a postoji i problem „uskih grla“ u tim alternativnim rutama.

Posledice ukrajinskih napada na Družbu

Zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba, kojim se ruska nafta preko Belorusije i Ukrajine isporučuje do Mađarske i Slovačke, dve zemlje imaju poteškoća u snabdevanju ovim energentom.

„Ukrajina odgovara na ruske napade na našu energetsku infrastrukturu i nastaviće to da čini. Zaista želimo da se ovaj rat završi, ali niko ne može samo da sedi skrštenih ruku i toleriše ovo“, rekao je Zelenski.