ZELENSKI: Ukrajina će nastaviti da odgovara na ruske napade istim merama
Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da će Ukrajina nastaviti da odgovara na ruske napade na njene energetske objekte, uprkos kritikama Slovačke i Mađarske, koje trpe poremećaje u snabdevanju ruskom naftom zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba.
Zelenski je ovo rekao posle sastanka sa slovačkim premijerom Robertom Ficom u ukrajinskom gradu Užgorodu, blizu granice sa Slovačkom.
Sukobi oko isporuke ruske nafte
Zelenski i Fico su se nekoliko puta sukobili oko isporuke ruske nafte. Slovačka i Mađarska ostaju zavisne od ruske nafte, dok je ostatak EU prekinuo isporuku ruske nafte nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. EU ulaže u druge energetske rute, ali za Slovačku i Mađarsku, alternativne rute su mnogo skuplje, a postoji i problem „uskih grla“ u tim alternativnim rutama.
Posledice ukrajinskih napada na Družbu
Zbog ukrajinskih napada na naftovod Družba, kojim se ruska nafta preko Belorusije i Ukrajine isporučuje do Mađarske i Slovačke, dve zemlje imaju poteškoća u snabdevanju ovim energentom.
„Ukrajina odgovara na ruske napade na našu energetsku infrastrukturu i nastaviće to da čini. Zaista želimo da se ovaj rat završi, ali niko ne može samo da sedi skrštenih ruku i toleriše ovo“, rekao je Zelenski.
Kurir.rs/Agencije