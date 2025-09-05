Slušaj vest

Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je danas da „ne vidi mnogo smisla“ u sastanku sa svojim ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim radi razgovora o završetku rata u Ukrajini, piše Kijevski independent .

Iako su ukrajinski i evropski zvaničnici dosledno pozivali na potpuni prekid vatre kao preduslov za mirovne pregovore, Kremlj je odbacio takve zahteve, insistirajući na ekstremnim ustupcima Kijeva kao što su raspuštanje vojske i odricanje od vojne pomoći.

Prepreke u pregovorima

„Mnogo puta sam rekao da sam spreman za ove kontakte (sa Zelenskim)“, rekao je Putin na Istočnom ekonomskom forumu u Vladivostoku. „Ne vidim mnogo smisla u njima jer će biti praktično nemoguće postići dogovor sa ukrajinskom stranom o ključnim pitanjima čak i ako postoji politička volja, u šta sumnjam, postoje pravne i tehničke teškoće“, dodao je.

Među glavnim zahtevima Rusije je da Ukrajina prizna nezakonitu aneksiju svojih teritorija i da se povuče iz delova tih regiona koje kontroliše Kijev. Rusija je okupirala i anektirala Krim 2014. godine, a 2022. godine je objavila aneksiju delimično okupiranih regiona Donjeck, Lugansk, Zaporožje i Herson.

Foto: Shutterstock, PJF Military Collection / Alamy / Alamy / Profimedia, Us Army /Us Army / Zuma Press / Profimedia, AP Sergei Bobylev, PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Putin je tvrdio da sporazumi o okupiranim teritorijama moraju biti potvrđeni referendumom, što bi zahtevalo ukidanje vanrednog stanja u Ukrajini. Zelenski je, s druge strane, odbio da prizna bilo koju okupiranu teritoriju kao rusku, nazivajući je „crvenom linijom“ koju Kijev neće preći, a ukrajinski Ustav navodi da je teritorija zemlje „nedeljiva i nepovrediva“.

Jedino mesto sastanka je Moskva

Putin je takođe rekao da je spreman da se sastane sa Zelenskim, ali samo u Moskvi. „Ako Ukrajina želi da se sastane sa nama, mi smo spremni. Najbolje mesto za to je prestonica Ruske Federacije, grad-heroj Moskva“, rekao je Putin.

Komentarišući taj poziv dan ranije, nakon samita „Koalicije voljnih“ u Parizu, Zelenski je izjavio da Putin, ako je ozbiljan, ne bi trebalo da poziva u Kremlj. „Rusija je počela da priča o sastanku, što je već dobro, ali za sada ne vidimo nikakvu želju sa njihove strane da okončaju rat. Zreli lideri bi trebalo da izađu iz sastanka na visokom nivou sa nekim rezultatima, poželjno okončanjem rata“, dodao je Zelenski.

Upozorenje stranim trupama

Putin je upozorio da će strane trupe na ukrajinskom tlu biti smatrane „legitimnim metama za uništenje“ i da njihovo raspoređivanje neće biti potrebno ako se postigne mirovni sporazum. „Ako se tamo pojave bilo kakve trupe, posebno sada, tokom borbi, pretpostavljamo da će biti legitimne mete za uništenje“, rekao je on.

Njegovi komentari dolaze u trenutku kada Evropa razmatra bezbednosne garancije za Kijev, uključujući predloge za slanje mirovnih snaga nakon mogućeg prekida vatre. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da bi bezbednosne garancije trebalo pružiti i Rusiji jer se „ničija reč ne može verovati“.

„Ne možete garantovati bezbednost jedne zemlje potkopavajući bezbednost druge. Mi bismo to prepoznali kao pretnju po sebe – prisustvo međunarodnih snaga, ili bilo kojih stranih snaga, ili NATO snaga na ukrajinskom tlu, blizu naše granice“, zaključio je Peskov.