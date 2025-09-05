Slušaj vest

Izborna komisija u nemačkoj saveznoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija potvrdila je da je uoči ovogodišnjih lokalnih izbora umrlo 16 kandidata.

Ova vest stigla je posle informacije da su u roku od samo nekoliko dana umrla šestorica kandidata desničarske stranke Alternativa za Nemačku (AfD) za izbore zakazane za 14. septembar.

Iako broj umrlih kandidata deluje neuobičajeno, izborni zvaničnici su poručili da nema razloga za zabrinutost.

Početkom septembra mediji su preneli da su četiri kandidata AfD preminula, a samo nekoliko dana potom taj broj je porastao na sedam. Među njima je jedan od kandidata preminuo od posledica otkazivanja bubrega, drugi je počinio samoubistvo, a treći je preminuo prirodnom smrću u 80-oj godini.

Policija pokrajine Severna Rajna-Vestfalija, koja je istraživala slučajeve, sapštila je da nema dokaza o upletenosti treće strane iako je u jednom slučaju otvorena zvanična istraga, ali bez tragova krivičnog dela.

Foto: AP Markus Schreiber

Zbog smrti AfD kandidata poništeni glasački listići

U pokrajini poput Severna Rajna-Vestfalija, sa više od 18 miliona stanovnika, na lokalnim izborima na kojima se biraju gradonačelnici, gradska i okružna veća i okružni načelnici, kandiduju se hiljade ljudi. Pokrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je za DPA da su i kandidati drugih stranaka i udruženja birača preminuli nakon što su istaknuti za izbore.

Smrtni slučajevi utiču na izbore - glasački listići moraju da se iznova štampaju, a oni koji su već glasali poštom moraju ponovo da to urade. Već izdate potvrde o glasanju u pogođenim izbornim jedinicama gube važnost.

Pošto se izbori u ovoj pokrajini sprovode u organizaciji samih opština, ne postoji obaveza prijavljivanja takvih smrti pokrajinskoj izbornoj komisarki. Nema, međutim, saznanja da je broj smrti značajno povećan, rečeno je za agenciju.

Budući da je period između kandidovanja i dana glasanja dug, zakon o lokalnim izborima predviđa mogućnost naknadnog izbora ako kandidat umre pre izbornog dana. Takav izbor može, ako je vremenski izvodljivo, biti održan i na sam dan lokalnih izbora.

Iako su vlasti i policija zaključili da nema krivičnog dela, mnogi sumnjaju u smrt ovih političara.

Čak je i šefica AfD-a, Alis Vajdel, podelila objavu na platformi X, u kojoj se navodi da je broj mrtvih AfD političara u NRW-u "statistički gotovo nemoguć". Vest je podelio milijarder Ilon Mask.