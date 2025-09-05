Slušaj vest

Ukoliko se postigne mirovni sporazum između Rusije i Ukrajine, Sjedinjene Države bi mogle da preuzmu vodeću ulogu u nadgledanju bezbednosne tampon zone unutar Ukrajine, što se razmatra kao deo bezbednosnih garancija zemlje, javlja NBC pozivajući se na izvore upoznate sa planom.

Reč je o velikoj demilitarizovanoj zoni, čije granice još nisu definisane, a koja bi razdvajala ukrajinski i ruski deo teritorije. SAD bi, zahvaljujući svojim tehnološkim mogućnostima, vodile nadzor zone koristeći dronove, satelite i obaveštajne sisteme, u koordinaciji sa drugim zemljama koje bi učestvovale u nadzoru.

Bezbednost zone mogli bi da obezbede vojnici iz zemalja koje nisu članice NATO-a, poput Saudijske Arabije ili Bangladeša. Američke trupe ne bi bile raspoređene u Ukrajini, rekli su izvori, ali bi Amerika garantovala mir.

Izbegavanje oznaka NATO-a

Bilo koji plan bi zahtevao odobrenje ruskog predsednika Vladimira Putina. Pošto se on protivi svakom obliku mešanja NATO-a u Ukrajinu, razmatra se model u kojem bi bezbednosne garancije bile zasnovane na bilateralnim sporazumima Ukrajine sa pojedinačnim državama i vojnom prisustvu zemalja koje nisu članice NATO-a.

Plan se razvija nakon sastanka između američkog predsednika Donalda Trampa i Putina u Enkoridžu, na Aljasci, 15. avgusta. Iako se očekivalo da će sastanak otvoriti put novim razgovorima, uključujući moguće direktne pregovore između Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, napredak ka mirovnom sporazumu je do sada zastao.

Foto: Shutterstock, Twitter

Ipak, grupa saveznika, poznata kao „koalicija voljnih“, nastavila je da radi na predlogu za bezbednosne garancije. Na sastanku u četvrtak, kojim su predsedavale Francuska i Ujedinjeno Kraljevstvo, razgovaralo se o formalizaciji delova plana.

Zelenski je nakon sastanka objavio da je detaljno razmatrana spremnost svake zemlje da doprinese bezbednosti „na kopnu, na moru, u vazduhu i u sajber prostoru“.

Putin protiv stranih trupa u Ukrajini

Putin je u petak odbacio mogućnost raspoređivanja stranih trupa u Ukrajini. „Ako se postignu sporazumi koji će dovesti do dugoročnog mira, ne vidim svrhu prisustva bilo čijih trupa u Ukrajini. Rusija će poštovati bezbednosne garancije koje moraju biti razvijene i za Rusiju i za Ukrajinu“, rekao je on.

Među izazovima plana ostaje definisanje koje ruske akcije bi izazvale odgovor i kakva vrsta odgovora bi bila dozvoljena. Pravila angažovanja tek treba da se dogovore.

Važan deo sporazuma bio bi kontinuirani slobodan protok robe iz Ukrajine. Turska bi bila zadužena za obezbeđivanje saobraćaja kroz Crno more i nadgledanje moreuza Bosfor i Dardaneli.

Šta će Tramp odlučiti?

Razgovore u Pentagonu vodi general Den Kejn, načelnik Združenog generalštaba američke vojske. Takođe se razmatra i saradnja u oblasti odbrambene industrije: SAD razmatraju sporazum vredan oko 100 milijardi dolara koji bi omogućio Ukrajini da kupuje američko oružje, dok bi zauzvrat Vašington dobio prava intelektualne svojine za sisteme koje su razvili Ukrajinci.

Nedelju dana nakon Trampovog sastanka sa Putinom, Kejn je predsedniku predstavio četiri opcije za bezbednosne garancije i preporučio najambiciozniji pristup.

Portparolka Bele kuće Karolina Livit je izjavila: „Predsednik Tramp je taj koji donosi odluke. Iz poštovanja prema diplomatskim pregovorima, nećemo izlaziti pred njega sa komentarima o tako važnim pitanjima“.