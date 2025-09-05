Planeta
HAMAS POČEO DA PREMEŠTA TAOCE: Izraelska vojska nema precizne lokacije
Slušaj vest
Izraelske odbrambene snage (IDF) procenjuju da bi palestinska militantna grupa Hamas mogla da pokuša da premesti preostale taoce koje drži u gradu Gazi pre intenziviranja vojne operacije u tom gradu, javio je danas izraelski Kanal 13.
Televizija je prenela da izraeska vojska veruje da je video snimak talaca Alona Ohela i Gaja Gilboa-Dalala, koji je danas objavio Hamas, ali koji očigledno datira od 28. avgusta ove godine, snimljen na području izbegličkog kampa Šati, gde izraelska vojska nije prisutna.
Prema Kanalu 13, vojska priznaje da nema potpune podatke o lokacijama svih preostalih talaca u Gazi, preneo je Tajms of Izrael.
Kurir.rs/Tajms of Izrael
Reaguj
Komentariši