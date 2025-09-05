Slušaj vest

Hana (2) nestala je 1. septembra u selu Miška u Mađarskoj u blizini granice sa Srbijom.

U njenu potragu bili su uključeni dronovi, spasilački timovi sa psima i volonterima, ali se potraga završila tragedijom. Telo samo 22 meseca stare Hane pronađeno je u ponedeljak uveče.

Policijska uprava Bač-Kiškun županije saopštila je da je pokrenuta istraga zbog ubista, prenosi portal baon.hu.

Prema sumnjama, devojčicu je ubio njen očuh, 24-godišnji J. David, zbog čega je u ponedeljak uveče za njim raspisana poternica.

On se trenutno nalazi u pritvoru i u tužilaštvu izjavio je da nije kriv za smrt Hane.

Njeno telo je pronađeno nedaleko od porodične kuće, zamotano u krpe, na rubu deponije.

Majka ne želi da sahrani devojčicu

Majka devojčice Adrijana F. odlučila je da ne želi da sahrani svoju ćerku i povukla se kod rođaka, potpuno se izolovala ai odbija da primi pomoć. Viktor O., porodični prijatelj, izjavio je da je Adrijanina želja da ne bude sahrane.

Prema njegovim rečima, Adrijana je rekla da će, kada joj vlasti dozvole, preuzeti Hanino telo i kremirati ga, a urnu će potom odneti kući, prenosi mađarski portal zsaruhirek.hu.