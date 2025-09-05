TRAMP PREIMENOVAO MINISTARSTVO ODBRANE U MINISTARSTVO RATA: Vraćeno originalno ime iz Prvog svetskog rata
Američki predsednik Donald Tramp upozorio je da će uslediti "pakao" ako rat u Ukrajini ne stane, dok je preimenovao Ministarstvo odbrane SAD u Ministarstvo rata.
Tramp je danas potpisao izvršnu uredbu kojom se agenciji vraća originalno ime.
"Ili će rat u Ukrajini prestati, ili će uslediti pakao", rekao je Tramp posle potpisivanja izvršne uredbe o preimenovanju ministarstva.
Iako je trenutni naziv zakonom utvrđen, ovaj potez uvodi "sekundarni naslov", navodi dokument Bele kuće.
Trampova administracija uvodi "ratnički etos" u Pentagon i planira da uvede i druge termine poput "sekretar rata" za sekretara odbrane Pita Hegseta.
"Pobedili smo u Prvom svetskom ratu i u Drugom svetskom ratu, ne sa Ministarstvom odbrane, već sa Ministarstvom rata", rekao je Hegset nedavno.
Kurir.rs/Agencije