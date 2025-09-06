Slušaj vest

Krajem avgusta, avion kojim je predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen putovala iz Varšave za Plovdiv u Bugarskoj naišao je na probleme pri sletanju.

Piloti su prijavili "problem sa GPS-om" i zatražili alternativni prilaz pisti, što je pokrenulo višednevnu raspravu o mogućem ometanju signala.

Iako je avion sigurno sleteo, medijski natpisi stvorili su sliku dramatične situacije koja, prema podacima, nije bila takva, piše u svojoj analizi Flightradar24.

Medijski napisi nasuprot podacima

Let aviona Dassault Falcon 900 poleteo je iz Varšave 31. avgusta u 12:37 UTC. Pri prilazu Plovdivu, posada je obavestila kontrolu leta o problemima sa korišćenjem prilaza zasnovanog na GPS-u te je zatražila i dobila uputstva za sletanje pomoću instrumentalnog sistema (ILS). Avion je sleteo u 14:32 UTC bez ikakvih incidenata.

Međutim, dan kasnije, Financial Times objavio je članak u kojem se tvrdilo da je avion sat vremena kružio iznad aerodroma i da su piloti morali da se oslanjaju na papirne karte. Analiza podataka o letu pokazala je da to nije tačno; vreme leta produženo je za samo nekoliko minuta zbog promene procedure prilaza.

Šta otkriva detaljna analiza?

Stručnjaci su pregledali sirove ADS-B podatke koje je avion slao. Ti podaci sadrže informacije o kvalitetu i doslednosti navigacionih podataka, poznate kao Kategorija integriteta navigacije (NIC). Tokom celog leta, avion je slao NIC vrednost 8, što ukazuje na vrlo dobar i stabilan signal. Uz to, analizirana je i Kategorija tačnosti navigacije (NACp), koja je sve vreme imala vrednost 10, što znači da je tačnost pozicije bila unutar 10 metara.

Nijedan od ovih parametara ne ukazuje na prisustvo ometanja GPS signala. Područja u kojima je ometanje uobičajeno, poput Crnog mora i Baltika, na kartama su jasno označena crvenom bojom zbog degradiranih signala sa brojnih aviona, no to nije bio slučaj na putanji ovog leta prema Plovdivu.

Zbunjujuće poruke iz Bugarske

Priča je dobila i političku dimenziju kada su bugarski zvaničnici počeli da daju oprečne izjave. Bugarska vlada je 4. septembra najpre pojasnila da nema dokaza o ometanju GPS signala. Potpredsednik vlade i ministar saobraćaja Grozdan Karadžov izjavio je: "Prema empirijskim podacima, prema radio detekciji, zapisima naših agencija, civilnih i vojnih, ne postoji nijedna činjenica koja bi potkrepila tvrdnju o utišavanju GPS signala koji je uticao na avion."

Ipak, samo nekoliko sati kasnije, bugarski premijer Rosen Željazkov na konferenciji za novinare rekao je da, iako dokaza trenutno nema, mogućnost ometanja i dalje postoji.

Ursula fon der Lajen Foto: EPA Neil Hallpool

"S tim u vezi, naložio sam Upravi za civilno vazduhoplovstvo da kontaktira avio-kompaniju koja obavlja let kako bi se sprovela dodatna provera instrumenata i računara u avionu", izjavio je Željazkov.

Iako podaci za let prema Plovdivu ne pokazuju probleme, isti avion je dan ranije, 30. avgusta, na letu iz Helsinkija za Varšavu doživeo stvarno ometanje GPS signala. To se dogodilo iznad jugozapadne Estonije, gde je NIC vrednost pala sa 8 na 0, a NACp sa 11 na 0, što je jasan pokazatelj spoljnog ometanja

Taj poremećaj trajao je otprilike 11 minuta. Piloti su obučeni za takve situacije i koriste redundantne sisteme kako bi obezbedili siguran nastavak leta. U ovom trenutku ostaje nepoznato kakav je tačno kvar sprečio posadu u korišćenju GPS prilaza u Plovdivu, no podaci govore da uzrok nije bilo spoljno ometanje signala. Konačne odgovore možda će dati istraga koju su najavile bugarske vlasti.