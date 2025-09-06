Slušaj vest

Dva naoružana venecuelanska lovca F-16 nadletela su američki vođeni raketni razarač "Jason Dunham" u južnom Karipskom moru u znak demonstracije sile u četvrtak, saopštio je zvaničnik Ministarstva odbrane, u najnovijoj eskalaciji tenzija između administracije Donalda Trampa i predsednika Venecuele Nikolasa Madura.

Nadletanje se dogodilo dva dana pošto su Sjedinjene Države izvele vojni napad na čamac u Karibima za koji su američki zvaničnici rekli da je prevozio drogu.

Foto: Shutterstock, Printksrin

Američki ratni brod nije reagovao, rekao je zvaničnik, preneo je Njujork tajms.

"Ovaj veoma provokativni potez osmišljen je da ometa naše operacije protiv narko-terora. Kartel koji vodi Venecuelu ozbiljno se savetuje da ne preduzima dalje pokušaje da ometa, obeshrabruje ili se meša u operacije protiv trgovine drogom i terorizma koje sprovodi američka vojska", navodi se u saopštenju Pentagona.

Nadletanje, o kojem je prvi izvestio CBS News, dogodilo se dva dana nakon što su Sjedinjene Države izvele smrtonosni vojni udar na venecuelanski čamac u Karibima za koji su američki zvaničnici rekli da je prevozio drogu.

Predsednik Tramp izjavio je da je u tom napadu ubijeno 11 pripadnika bande Tren de Aragua. Nije bilo jasno da li im je pružena šansa da se predaju.

Ovaj američki brod je deo armade ratnih brodova i izviđačkih aviona koje Pentagon poslednjih nedelja raspoređuje u regionu kao deo velike operacije protiv trgovine drogom.

Predsednik Tramp je prošlog meseca potpisao još uvek tajni nalog kojim je Pentagonu dao instrukcije da upotrebi vojnu silu protiv nekih latinoameričkih narko-kartela koje je njegova administracija označila kao "terorističke" organizacije.

Državni sekretar SAD Marko Rubio izjavio da zaplena pošiljki droge poslednjih godina nije odvratila kartele i trgovce.

"Ono što će ih zaustaviti jeste kada ih raznesete, kada ih se rešite", rekao je.

Predsednik Nikolas Maduro je optužio Rubija da pokušava da uvuče Donalda Trampa u krvavi rat.