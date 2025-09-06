Slušaj vest

Kako piše CNN, američki predsednik Donald Tramp razmatra različite opcije za sprovođenje vojnih udara "protiv narko-kartela koji deluju u Venecueli", uključujući i mogućnost napada unutar same zemlje, u okviru šire strategije usmerene na slabljenje lidera Nikolasa Madura, tvrde izvori upućeni u planove administracije.

Smrtonosni udar na navodni narko-brod koji je napustio Venecuelu u utorak, prema izvorima, bio je direktna refleksija tih opcija i označio je značajnu eskalaciju kampanje Trampove administracije protiv kartela, od kojih je mnoge proglasila terorističkim grupama.

Pritisak na Madura i vojno prisustvo SAD

Tramp je negirao da je u pitanju promena režima, ali je naglasio spornu prirodu prošlogodišnjih izbora u Venecueli.

SAD su poslednjih nedelja rasporedile značajnu vojnu silu na Karibima - ratne brodove naoružane raketama Tomahavk, jurišnu podmornicu, različite tipove aviona i više od 4.000 mornara i marinaca. Takođe, 10 naprednih borbenih aviona F-35 poslato je u Portoriko, gde marinci izvode vežbe amfibijskog desanta, piše CNN.

Maduro kao meta kampanje protiv narko-kartela

Administracija je Madura označila kao "narko-teroristu" i udvostručila nagradu za njegovo hapšenje na 50 miliona dolara.

Izvori navode da su udari na kartelske operacije povezane sa Venecuelom namenjeni pritisku na Madurovo okruženje, koje navodno profitira od ilegalnih prihoda.

"Zeleno svetlo" za eliminaciju kartela

Tramp je ranije ove godine ovlastio vojsku da izvede smrtonosne operacije protiv kartela označenih kao terorističke grupe.

Državni sekretar Marko Rubio izjavio je da SAD neće oklevati da udare na kartele "gde god da se nalaze". On je potvrdio da je predsednik naredio uništavanje broda umesto presretanja i dodao da će se takve akcije ponavljati.

Pravni sporovi i zabrinutost u Vašingtonu

Odluka administracije izazvala je zabrinutost zbog pravnog osnova udara. Planirani brifing za Kongres je otkazan bez objašnjenja, što je izazvalo dodatne sumnje.

Bela kuća je u pismu liderima Kongresa tvrdila da je predsednik delovao u okviru svojih ustavnih ovlašćenja kao vrhovni komandant. Dokument naglašava da nije moguće odrediti trajanje niti obim budućih operacija.

Uloga Rubija

Marko Rubio je postao glavni javni zastupnik kampanje protiv kartela. On je prvi otkrio detalje o udaru na brod i tvrdio da će Tramp koristiti "punu moć Amerike" da se obračuna sa kartelima.

Rubio već dugo zastupa tvrd stav protiv Madura, a sada naglašava njegovu ulogu u trgovini drogom kao ključni element razbijanja transnacionalnog kriminala.

Protivrečnosti u američkoj politici

Uprkos oštrim izjavama, SAD nastavljaju da sarađuju sa Venecuelom oko deportacija i dozvolile su kompaniji Chevron da nastavi naftne operacije. To je izazvalo pitanja o pravim ciljevima politike prema Madurovom režimu.

Bela kuća insistira da su "sve opcije na stolu", a portparolka Kerolajn Livit opisala je Madurov režim kao "narko-teroristički kartel" i ponovila da Maduro nije legitiman predsednik.

Da li Venecuela zaista igra ključnu ulogu u proizvodnji i distribuciji narkotika?

Stručnjaci ukazuju da Venecuela nije zemlja proizvođač kokaina i da njen udeo u regionalnoj trgovini drogom nije presudan, što dovodi u pitanje da li se borba protiv droge koristi kao izgovor za pritisak na Madura ili nešto još veće od toga.