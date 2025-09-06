Slušaj vest

Jedan iskusni surfer (57) nastradao je u stravičnom napadu ajkule na severnim plažama Sidneja. Muškarac je u subotu oko 10 časova otišao na surfovanje sa grupom prijatelja na plaži Long Rif.

Posle samo pola sata u vodi, oko 100 metara od obale, ajkula ga je napala. On i njegova daska nestali su ispod površine, a pretrpeo je "katastrofalne povrede", uključujući gubitak više udova, rekao je inspektor policije Nju Saut Velsa, Stjuart Tomson.

Njegovi prijatelji uspeli su da se vrate na obalu, a ubrzo posle toga njegovo telo pronađeno je kako pluta u talasima, piše australijski list 7News.

- Pokušaji da mu se spasi život nisu uspeli - dodao je Tomson.

U napadu ajkule na plaži Long Rif kod Sidneja poginuo je iskusni surfer star 57 godina. U toku je istraga i utvrđivanje okolnosti napada, kao i koja vrsta morskog psa je u pitanju. Sve plaže u regiji su zatvorene za javnost do daljnjeg.

Velika porodična tragedija

Poginuli surfer bio je iskusni sportista, a iza sebe je ostavio suprugu i malu ćerku.

- Sutra je Dan očeva, što ovu tragediju čini još bolnijom. Naše misli su sa njegovom porodicom - rekao je Tomson.

U toku je istraga

Daska za surfovanje žrtve je prepolovljena, a delovi će biti analizirani kako bi se utvrdilo koja vrsta ajkule je odgovorna za napad. Brojni svedoci, uključujući prijatelje žrtve i druge surfere u blizini, videli su napad i potvrdili da je u pitanju ajkula.

Odeljenje za istrage Nju Saut Velsa vodi istragu o incidentu.

- To je strašna stvar i jedan od onih retkih, nesrećnih slučajeva - rekao je Tomson.

Potraga za ajkulom i zatvaranje plaža

Policijski čamci, skuteri i helikopter Westpac Lifesaver Rescue uključeni su u potragu za ajkulom.