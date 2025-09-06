Slušaj vest

Više od 64.000 Palestinaca ubijeno je u gotovo dvogodišnjem ratu u Pojasu Gaze, saopštili su u četvrtak lokalni zdravstveni zvaničnici, dok Hamas i Izrael ponavljaju svoje zahteve za okončanje sukoba koji je izbio posle napada militanata 2023. godine.

Najnoviji izraelski napadi

Izraelski udari tokom noći i u četvrtak odneli su 28 života, uglavnom žena i dece, saopštile su bolnice, dok Izrael nastavlja ofanzivu u glađu pogođenom gradu Gazi.

Brigadni general Efi Defrin rekao je da izraelske snage sada kontrolišu 40% grada i da će operacija biti proširena "tokom narednih dana".

U bolnicu Šifa u Gazi stigla su tela 25 žrtava, među kojima je bilo devetoro dece i šest žena, nakon što su u izraelskim napadima pogođeni šatori u kojima su bili raseljeni. Među ubijenima je i desetodnevna beba. Još tri osobe stradale su na jugu Gaze.

1/6 Vidi galeriju Pojas Gaze u ruševinama Foto: Hashem Zimmo / imago stock&people / Profimedia, Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia, Omar Ashtawy / Zuma Press / Profimedia

Ispovest preživelih

Maha Afana ispričala je da ju je bombardovanje probudilo dok je spavala u šatoru sa svojom decom, a kada je pogledala, pronašla je mrtve sina i ćerku, piše PBS News.

- Počela sam da vrištim. Šta su ta deca učinila Izraelu? Nisu nosila nož niti oružje. Samo su spavala - izjavila je Hajam Basus, koja je izgubila rođaka u napadu.

Rast broja žrtava Ministarstvo zdravlja u Gazi saopštilo je da je od početka rata ubijen 64.231 Palestinac, uključujući i oko 400 ljudi koji su prethodno smatrani nestalim. Žene i deca čine oko polovinu poginulih.

Izrael osporava ove podatke, ali ne pruža sopstvene brojke. UN i mnogi nezavisni stručnjaci smatraju ih pouzdanim procenama.

1/15 Vidi galeriju Gaza Foto: Jehad Alshrafi/AP, MOHAMMED SABER/EPA

Hamas i Izrael - neusaglašeni zahtevi

Hamasje ponudio da oslobodi svih 48 talaca koje još drži u zamenu za palestinske zatvorenike, trajni prekid vatre, povlačenje izraelskih snaga i otvaranje granica.

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua odbacila je ponudu, navodeći da će rat trajati dok svi taoci ne budu oslobođeni, Hamas ne bude razoružan i dok Izrael ne uspostavi punu kontrolu nad Gazom.

Pregovori o privremenom prekidu vatre propali su prošlog meseca, a iako su posrednici predložili nove uslove, javnih naznaka o nastavku razgovora nema.

1/18 Vidi galeriju Gaza Foto: HAITHAM IMAD/EPA

Novo naselje u Hebronu na Zapadnoj obali Grupa "Peace Now" saopštila je da su izraelski doseljenici zauzeli zgradu u srcu palestinskog grada Hebrona, čime je formirano novo naselje. Reč je o prometnom putu koji koriste Palestinci za pristup Starom gradu, gde već postoje naselja zaštićena izraelskim trupama.

Stari grad u Hebronu je dom značajnog svetilišta koje je sveto i Jevrejima i muslimanima, a često je bilo poprište sukoba.

Palestinci žele Zapadnu obalu, Gazu i istočni Jerusalim za svoju buduću državu, dok veći deo međunarodne zajednice naselja smatra nelegalnim i preprekom za mir.

- Cilj novog naselja je zauzimanje novih delova grada i raseljavanje Palestinaca, slično onome što je već učinjeno u centru Hebrona - saopštila je "Peace Now".

1/23 Vidi galeriju Gaza Foto: Omar AL-QATTAA / AFP / Profimedia, Jehad Alshrafi/AP

Izrael najavio "humanitarnu zonu" u Gazi

Izraelska vojska saopštila je u subotu rano ujutru da uspostavlja humanitarnu zonu u oblasti Al-Mavasi kod Kan Junisa u Pojasu Gaze, dok planira širenje vojnih aktivnosti u enklavi, piše Al Arabija.