Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u petak je odbio predlog ruskog predsednika Vladimira Putina da otputuje u Moskvu na pregovore o diplomatskom rešenju sukoba. Ovu temu Zelenski je prvi put komentarisao u intervjuu za ABC News sa Martom Radac.

- On može da dođe u Kijev. Ne mogu da idem u Moskvu dok je moja zemlja svakog dana pod raketama, pod napadom. Ne mogu da idem u prestonicu tog teroriste. Putin to dobro razume - rekao je Zelenski.

Intervju u Zapadnoj Ukrajini

Zelenski i Radacova obišli su i razgovarali na mestu američke fabrike u zapadnoj Ukrajini koja je nedavno bila meta ruskog raketnog napada. Zelenski je više puta ponovio da Putin zapravo ne traži sastanak sa njim dok nastavlja rat u Ukrajini.

Putin: "Nisam protiv sastanka"

Ruski predsednik je u sredu izjavio da "nikada nije bio protiv sastanka sa Zelenskim".

- Ako je Zelenski spreman, neka dođe u Moskvu. Taj sastanak će se desiti - rekao je Putin.

Bivši predsednik SAD Donald Tramp nastoji da organizuje susret dvojice lidera kao deo svojih napora da postigne mirovni sporazum.

On je rekao da je cilj njegovog samita na Aljasci sa Putinom prošlog meseca bio trilateralni sastanak između SAD, Rusije i Ukrajine, a kasnije je dodao da bi bilateralni sastanak Putina i Zelenskog usledio nakon posete ukrajinskog lidera Beloj kući.

Skepticizam evropskih lidera

Tramp je u intervjuima isticao da bi "trilateralni sastanak" mogao da se desi, ali da je "bilateralni" upitan. Nemački kancelar Fridrih Merc ocenio je ove nedelje da je "jasno" da bilateralnog sastanka između Putina i Zelenskog neće biti.

Zelenski: Putin odlaže susret

U intervjuu za emisiju "This Week", Zelenski je ocenio da je Putinova ponuda osmišljena tako da "odloži sastanak", naglašavajući da je on, Zelenski, "spreman na sastanak u bilo kom formatu".

- Putin se igra sa Sjedinjenim Državama - rekao je ukrajinski predsednik.

Mogući domaćini mirovnih pregovora

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha naveo je na mreži "Iks" da su sedam zemalja - Austrija, Vatikan, Švajcarska, Turska i tri zalivske države - spremne da budu domaćini mirovnih pregovora na kojima bi učestvovao Zelenski.