Tokom poslednja 24 sata, u ruskim udarima dronovima na Ukrajinu, poginulo je šest osoba, a 11 ih je ranjeno.
U ruskim napadima širom Ukrajinepoginulo je šestoro ljudi, a ranjeno najmanje 11, među kojima je i jedno dete, saopštile su 6. septembra regionalne vlasti, piše Kijev independent.
Protivvazdušna odbrana oborila većinu dronova
Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći oboreno 68 od ukupno 91 ruskog napadačkog drona tipa "Šahed". Osamnaest dronova pogodilo je osam različitih lokacija, dok su ostaci oborenih letelica pali u još četiri oblasti.
Dnjepropetrovska oblast - ranjeno šestoro ljudi
Guverner Serhij Lisak naveo je da je u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti ranjeno šest osoba.
Oštećena su dva medicinska objekta, jedna škola, stambene zgrade, kuće, prodavnice, transportno preduzeće, automobili, jedno sanitetsko vozilo i druga imovina.
Donjecka oblast - četvoro mrtvih
Prema rečima guvernera Vadima Filaškina, u Donjeckoj oblasti su u ruskim napadima poginule tri osobe u gradu Siversk i još jedna žrtva u mestu Bilicke. U Oleksievo-Družkivki ranjena je jedna osoba.
Harkovska oblast - ranjena dvojica muškaraca
Guverner Oleh Sinjehubov saopštio je da su dvojica muškaraca, stara 58 i 25 godina, ranjena i hospitalizovana posle ruskih napada na okrug Kupjansku Harkovskoj oblasti.
Hersonska oblast - dvoje mrtvih, dvoje ranjeno
Regionalni guverner Oleksandr Prokudin potvrdio je da su tokom ruskih napada u Hersonskoj oblasti poginule dve osobe, dok su dve ranjene, među njima i jedno dete. Oštećeni su soliter, osam kuća i jedan automobil.
