U ruskim napadima širom Ukrajinepoginulo je šestoro ljudi, a ranjeno najmanje 11, među kojima je i jedno dete, saopštile su 6. septembra regionalne vlasti, piše Kijev independent.

Protivvazdušna odbrana oborila većinu dronova

Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći oboreno 68 od ukupno 91 ruskog napadačkog drona tipa "Šahed". Osamnaest dronova pogodilo je osam različitih lokacija, dok su ostaci oborenih letelica pali u još četiri oblasti.

Dnjepropetrovska oblast - ranjeno šestoro ljudi Serhij Lisak naveo je da je u ruskim napadima u Guvernernaveo je da je u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti ranjeno šest osoba. Oštećena su dva medicinska objekta, jedna škola, stambene zgrade, kuće, prodavnice, transportno preduzeće, automobili, jedno sanitetsko vozilo i druga imovina.

Donjecka oblast - četvoro mrtvih Vadima Filaškina, u Siversk i još jedna žrtva u mestu Bilicke. U Oleksievo-Družkivki ranjena je jedna osoba. Prema rečima guvernera, u Donjeckoj oblasti su u ruskim napadima poginule tri osobe u gradui još jedna žrtva u mestu. U Oleksievo-Družkivki ranjena je jedna osoba.

Harkovska oblast - ranjena dvojica muškaraca Oleh Sinjehubov saopštio je da su dvojica muškaraca, stara 58 i 25 godina, ranjena i hospitalizovana posle ruskih napada na okrug Guvernersaopštio je da su dvojica muškaraca, stara 58 i 25 godina, ranjena i hospitalizovana posle ruskih napada na okrug Kupjansk u Harkovskoj oblasti.