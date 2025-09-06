Slušaj vest

U ruskim napadima širom Ukrajinepoginulo je šestoro ljudi, a ranjeno najmanje 11, među kojima je i jedno dete, saopštile su 6. septembra regionalne vlasti, piše Kijev independent.

Protivvazdušna odbrana oborila većinu dronova

Ukrajinsko vazduhoplovstvo saopštilo je da je tokom noći oboreno 68 od ukupno 91 ruskog napadačkog drona tipa "Šahed". Osamnaest dronova pogodilo je osam različitih lokacija, dok su ostaci oborenih letelica pali u još četiri oblasti.

Dnjepropetrovska oblast - ranjeno šestoro ljudi

Guverner Serhij Lisak naveo je da je u ruskim napadima u Dnjepropetrovskoj oblasti ranjeno šest osoba.

Oštećena su dva medicinska objekta, jedna škola, stambene zgrade, kuće, prodavnice, transportno preduzeće, automobili, jedno sanitetsko vozilo i druga imovina.

Donjecka oblast - četvoro mrtvih

Prema rečima guvernera Vadima Filaškina, u Donjeckoj oblasti su u ruskim napadima poginule tri osobe u gradu Siversk i još jedna žrtva u mestu Bilicke. U Oleksievo-Družkivki ranjena je jedna osoba.

Harkovska oblast - ranjena dvojica muškaraca

Guverner Oleh Sinjehubov saopštio je da su dvojica muškaraca, stara 58 i 25 godina, ranjena i hospitalizovana posle ruskih napada na okrug Kupjansku Harkovskoj oblasti.

Hersonska oblast - dvoje mrtvih, dvoje ranjeno

Regionalni guverner Oleksandr Prokudin potvrdio je da su tokom ruskih napada u Hersonskoj oblasti poginule dve osobe, dok su dve ranjene, među njima i jedno dete. Oštećeni su soliter, osam kuća i jedan automobil.

(Kurir.rs/Kyiv Independent/Preneo: V.M.)

Ne propustitePlanetaZELENSKI POZVAO PUTINA U KIJEV! "Ne mogu da idem u prestonicu tog teroriste, neka dođe on"
xx AP Efrem Lukatsky.jpg
PlanetaAMERIKA IMA NOVI PLAN ZA PREKID VATRE U UKRAJINI: Tramp će garantovati mir, ovo su detalji!
profimedia-0899038900.jpg
PlanetaBOMBA! AMERIKA ĆE KONTROLISATI TAMPON ZONU IZMEĐU RUSA I UKRAJINACA? Ekskluzivna saznanja NBC njuza, dronovi na nebu, a na terenu trupe MOĆNOG PRINCA (FOTO)
Donald Tramp Bin Salman
PlanetaSVETU PRETI POČETAK ŠIREG RATA? Gosti Kurir televizije o stranim trupama u Ukrajini: Igraju se vatrom i pogrešnim procenama, sledeća šansa za mir biće skuplja
Putin Zelenski.jpg