Vlasti u Francuskojočekuju u sredu, 10. septembra 2025. godine, razne akcije širom žemlje, od blokada železničkih stanica, rafinerija i saobraćajnica, preko sabotaža, do demonstracija, piše list Le Parisen.

Glavna parola pokreta demonstranata jeste: "Blokirati sve". Mobilizacija se organizuje pod okriljem pokreta "Blokirajmo sve", koji je nastao na društvenim mrežama tokom leta, a sada ga podržava deo levice, uključujući Nepokorenu Francusku (LFI) koja poziva na "generalni štrajk", kao i pojedini sindikati.

Pokret je heterogen, okuplja različite aktere, a dodatno je podstaknut budžetskim najavama Fransoa Bajrua.

Štrajkovi u više sektora

Železnica - Sindikat SUD-Rail bio je prvi koji je pozvao na "masovni štrajk", a pridružio mu se i CGT-Cheminots, jedan od najvećih sindikata.

Javni prevoz u Parizu - Sindikat La Base pozvao je na blokadu 10. septembra, a podržao ga je i sindikat CGT-RATP. Očekuju se ozbiljni poremećaji u saobraćaju.

Aviosaobraćaj - Sindikat Sud-Aérien poziva na štrajk i blokadu aerodroma, posebno na okupljanje u Roasiju. CGT Air France takođe poziva na obustavu rada 10. i 18. septembra.

Funkcioneri i bolnice - Više sindikata CGT, FO, CFTC i Unsa pozivaju na mobilizaciju, uključujući i pariske bolnice (AP-HP).

Apoteke - USPO je pozvao na "neograničeni štrajk" dežurstava.

Komunalne službe - Privatne firme zadužene za odlaganje smeća takođe su najavile štrajk.

Trgovina - CGT Commerce et Services podržava štrajk u prodajnom sektoru.

Demonstracije i okupljanja

Prema izveštaju teritorijalne obaveštajne službe i pariske policije, očekuju se demonstracije ispred ministarstava i prefektura. CGT Commerce i Službe (grana za bezbednost i obezbeđenje) planiraju okupljanje ispred Ministarstva rada.

Poljoprivrednici - Konfederacija seljaka (Confédération paysanne), treći po snazi sindikat, pridružiće se protestima, za razliku od FNSEA.

Blokade i sabotaže

Vlasti upozoravaju na moguće akcije protiv sledećih strateških sektora:

Energetika - Ciljevi su skladišta nafte i rafinerije u Morbijanu i Šarant-Maritimu.

Transport i odbrana - Mogući napadi na radare, bankomate, šoping-centre, Amazonove centre i odbrambene kompanije.

Blokade - Aerodroma, saobraćajnica, univerziteta i železničkih čvorišta.

Škole - Sindikat učenika (USL) poziva na blokadu srednjih škola.

Taksi i VTC vozači - FO-INV, glavni sindikat u sektoru, planira blokadu, naročito ispred Ministarstva rada.

Individualne i nekonvencionalne akcije