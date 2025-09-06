HAOS U NAJAVI, FRANCUSKA SE SPREMA ZA NAJGORE! Biće to najveće demonstracije do sada! Uslediće SABOTAŽE, blokade i opšti štrajk!
Vlasti u Francuskojočekuju u sredu, 10. septembra 2025. godine, razne akcije širom žemlje, od blokada železničkih stanica, rafinerija i saobraćajnica, preko sabotaža, do demonstracija, piše list Le Parisen.
Glavna parola pokreta demonstranata jeste: "Blokirati sve". Mobilizacija se organizuje pod okriljem pokreta "Blokirajmo sve", koji je nastao na društvenim mrežama tokom leta, a sada ga podržava deo levice, uključujući Nepokorenu Francusku (LFI) koja poziva na "generalni štrajk", kao i pojedini sindikati.
Pokret je heterogen, okuplja različite aktere, a dodatno je podstaknut budžetskim najavama Fransoa Bajrua.
Štrajkovi u više sektora
Železnica - Sindikat SUD-Rail bio je prvi koji je pozvao na "masovni štrajk", a pridružio mu se i CGT-Cheminots, jedan od najvećih sindikata.
Javni prevoz u Parizu - Sindikat La Base pozvao je na blokadu 10. septembra, a podržao ga je i sindikat CGT-RATP. Očekuju se ozbiljni poremećaji u saobraćaju.
Aviosaobraćaj - Sindikat Sud-Aérien poziva na štrajk i blokadu aerodroma, posebno na okupljanje u Roasiju. CGT Air France takođe poziva na obustavu rada 10. i 18. septembra.
Funkcioneri i bolnice - Više sindikata CGT, FO, CFTC i Unsa pozivaju na mobilizaciju, uključujući i pariske bolnice (AP-HP).
Apoteke - USPO je pozvao na "neograničeni štrajk" dežurstava.
Komunalne službe - Privatne firme zadužene za odlaganje smeća takođe su najavile štrajk.
Trgovina - CGT Commerce et Services podržava štrajk u prodajnom sektoru.
Demonstracije i okupljanja
Prema izveštaju teritorijalne obaveštajne službe i pariske policije, očekuju se demonstracije ispred ministarstava i prefektura. CGT Commerce i Službe (grana za bezbednost i obezbeđenje) planiraju okupljanje ispred Ministarstva rada.
Poljoprivrednici - Konfederacija seljaka (Confédération paysanne), treći po snazi sindikat, pridružiće se protestima, za razliku od FNSEA.
Blokade i sabotaže
Vlasti upozoravaju na moguće akcije protiv sledećih strateških sektora:
Energetika - Ciljevi su skladišta nafte i rafinerije u Morbijanu i Šarant-Maritimu.
Transport i odbrana - Mogući napadi na radare, bankomate, šoping-centre, Amazonove centre i odbrambene kompanije.
Blokade - Aerodroma, saobraćajnica, univerziteta i železničkih čvorišta.
Škole - Sindikat učenika (USL) poziva na blokadu srednjih škola.
Taksi i VTC vozači - FO-INV, glavni sindikat u sektoru, planira blokadu, naročito ispred Ministarstva rada.
Individualne i nekonvencionalne akcije
Pored masovnih okupljanja, demonstranti se pozivaju i na akcije građanske neposlušnosti poput bojkota kartica i kupovine, ostajanja kod kuće, akcija "besplatne naplatne rampe" ili "besplatnih kolica" (odlazak iz supermarketa bez plaćanja).
(Kurir.rs/Le Parisen/Preneo: V.M.)