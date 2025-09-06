Slušaj vest

Oko 100 vatrogasaca bori se sa požarom u bivšem zdanju BBC TV centrau londonskom kvartu White City.

Petnaest vatrogasnih vozila upućeno je ka devetospratnici u ulici Vud Lejn, gde je plamen zahvatio gornje spratove, saopštila je Londonska vatrogasna brigada, piše Skaj njuz.

Hitna pomoć Londonapotvrdila je da je jedna osoba zbrinuta na licu mesta, posle poziva upućenog nešto pre 3:15 časova ujutru.

Objekti zahvaćeni požarom

Požar i dalje gori u restoranu, na spoljašnjim terasama i ventilacionim kanalima, a oštećeni su i pojedini stanovi u zgradi, rekao je portparol vatrogasne brigade.

Ulica Vud Lejn je zatvorena za saobraćaj, a građanima je savetovano da izbegavaju područje.

Vatrogasne jedinice na terenu

Prvi izveštaji o požaru stigli su nešto posle 3 časa ujutru. Ekipe iz Hamersmita, Severnog Kensingtona, Kensingtona, Čizvika i okolnih stanica odmah su upućene na teren.

Dva vatrogasna vozila sa pokretnim merdevinama od 32 metra korišćena su kao vodeni topovi za gašenje požara sa visine.

Uzrok požara još nije poznat