Izraelska vojska je u subotu saopštila da Palestinci u Gazi, najvećem urbanom području enklave, moraju da se presele na jug, upozoravajući da vojska deluje po celom gradu.

Netanjahu insistira na zauzimanju grada

Izraelske snage nedeljama sprovode ofanzivu na predgrađa severnog dela grada, nakon što je premijer Benjamin Netanjahu naredio vojsci da zauzme Gazu. On tvrdi da je grad glavno uporište Hamasai da je njegovo osvajanje neophodno za poraz palestinskih islamističkih militanata.

Humanitarna kriza i masovno raseljavanje

Napad preti raseljavanjem stotina hiljada Palestinaca koji su tu potražili sklonište nakon skoro dve godine borbi. Pre rata, u gradu je živelo oko milion ljudi, gotovo polovina ukupnog stanovništva Gaze.

Vojni portparol Avičaj Adraee napisao je na mreži X da stanovnici moraju da napuste grad i pređu u određenu obalsku zonu u Kan Junisu na jugu Gaze, obećavajući im hranu, medicinsku negu i sklonište.

Kontrola nad velikim delom teritorije

Vojska je u četvrtak saopštila da kontroliše skoro polovinu grada i oko 75% cele Gaze. Snage su stigle na nekoliko kilometara od samog centra grada. Ipak, mnogi stanovnici odbijaju da ponovo budu raseljeni, iako su već više puta tokom rata morali da beže.

Unutrašnji pritisci i međunarodna izolacija Netanjahu, uz podršku desničarske koalicije, naredio je zauzimanje Gaze uprkos protivljenju vojnog vrha. U operaciju su pozvane desetine hiljada rezervista.

Zbog ofanzive, ogromnog broja civilnih žrtava i gladi izazvane blokadom pomoći, Izrael je sve više diplomatski izolovan, a čak i neki najbliži saveznici kritikuju razarajuću kampanju.

Pitanje talaca

Unutar Izraela jačaju pozivi, predvođeni porodicama talaca, da se rat okonča diplomatskim sporazumom koji bi omogućio oslobađanje preostalih 48 zarobljenika. Zvaničnici veruju da je njih 20 još uvek živo.

Netanjahu zagovara princip "sve ili ništa" - oslobađanje svih talaca odjednom uz predaju Hamasa.

Slabljenje Hamasa i neuspeh pregovora

Izraelski vojni zvaničnici tvrde da su eliminisali mnoge ključne vođe Hamasa i hiljade boraca, svodeći grupu na gerilsku snagu.

Hamas, s druge strane, nudi oslobađanje dela talaca uz privremeno primirje, slično uslovima o kojima se razgovaralo u julu, pre nego što su pregovori posredovani od strane SAD i arapskih država propali.

Hamas uslovljava oslobađanje talaca

Grupa koja vlada Gazom gotovo dve decenije, a danas kontroliše samo delove enklave, dugo poručuje da će osloboditi sve taoce ukoliko Izrael pristane da okonča rat i povuče svoje snage iz Gaze.

Diplomatski pregovori i neuspeh posredovanja

Većina dosad oslobođenih talaca puštena je kroz diplomatske pregovore u kojima su posredovale Sjedinjene Američke Države i arapske zemlje. Poslednji pregovori, održani u julu, propali su, a Izrael i Hamas međusobno su se optuživali za pregovaranje u lošoj veri.

Izrael pojačava ofanzivu

Ministar odbrane Izraela, Izrael Kac, izjavio je u petak da će se vojne operacije u Gazi intenzivirati sve dok Hamas ne prihvati izraelske uslove za završetak rata: oslobađanje talaca i razoružanje. U suprotnom, dodao je, Hamas će biti uništen.

Ogromne civilne žrtve

Prema palestinskim podacima koje priznaje UN, izraelska vojska je u vazdušnim i kopnenim napadima ubila više od 64.000 ljudi, većinom civila, među kojima je 19.000 dece. Ofanziva je pokrenuta nakon napada Hamasa na Izrael u oktobru 2023, kada je ubijeno 1.200 ljudi, a 251 osoba oteta.

Ujedinjene nacije upozoravaju na katastrofu