(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) KAMERA SNIMILA NAPAD AJKULE: Ovo je surfer (57) kojeg je raskomadala morska neman! (FOTO)
Snimak koji je danas objavljen prikazuje stravičan trenutak kada je ajkulanapala lokalnog surfera,Merkjurija Psilakisa (57), dok je bio u vodi na oko 100 metara od obale. Ajkula ga je povukla pod vodu, a njegovi prijatelji surferi očajnički su pokušali da ga izvuku na obalu.
Snimci kamera sa objekata zabeležili napad
Kamere postavljene na plažama Long Rif i Di Vaj zabeležile su trenutak napada, kada je voda počela da prska uvis oko deset sekundi.
Psilakis je zadobio teške povrede i preminuo je nakon što su ga drugi surferi izvukli na obalu. Policija je potvrdila da se napad dogodio oko 10 časova ujutro, nakon što je Psilakis bio tek pola sata u vodi.
Omiljeni sportista i porodičan čovek
Psilakis je bio vrhunski sportista i lokalni preduzetnik, odrastao na Severnim plažama. Iza sebe je ostavio suprugu i ćerku, koja je planirala da sa njim sutradan proslavi Dan očeva.
- Bio je dobar čovek prema svakome. Mislim da nećete naći nikoga na ovoj plaži da kaže lošu reč o njemu - rekao je njegov prijatelj Šon Pirs za 7News.
Pokušaji spasavanja i šok u zajednici
Snimci kamera pokazali su očajničke reakcije, surfera kako trči ka klupskom domu, dok su drugi i spasilačke patrole pojurili na mesto napada.
Nažalost, pokušaji oživljavanja nisu uspeli. Porodicu i prijatelje, skrhane bolom, policija je tešila na mestu tragedije. Policija je saopštila da je Psilakisova daska za surfovanje bila prepolovljena tokom napada.
Potraga za ajkulom
Vlasti istražuju o kojoj vrsti ajkule je reč. U petak uveče, detektovana je označena velika bela ajkula kod Nort Narabina, severno od Di Vaja. U subotu ujutro postavljene su tri mamcima opremljene linije (drumlines) za praćenje ajkula, a posle napada postavljene su još dve. Plaža takođe ima zaštitnu mrežu.
Zatvaranje plaža
Iz predostrožnosti, plaža Di Vaj biće zatvorena do ponedeljka, a sve plaže od Narabina do Menlija zatvorene su do nedelje.
- Mislim da će ovo šokirati sve. Svi će biti nervozni neko vreme - rekao je jedan od meštana.