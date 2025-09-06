Slušaj vest

Snimak koji je danas objavljen prikazuje stravičan trenutak kada je ajkulanapala lokalnog surfera,Merkjurija Psilakisa (57), dok je bio u vodi na oko 100 metara od obale. Ajkula ga je povukla pod vodu, a njegovi prijatelji surferi očajnički su pokušali da ga izvuku na obalu.

1/8 Vidi galeriju U napadu ajkule na plaži Long Rif kod Sidneja poginuo je iskusni surfer star 57 godina. U toku je istraga i utvrđivanje okolnosti napada, kao i koja vrsta morskog psa je u pitanju. Sve plaže u regiji su zatvorene za javnost do daljnjeg. Foto: EPA Dean Lewins, Mark Baker/AP, DEAN LEWINS/AAP

Snimci kamera sa objekata zabeležili napad

Kamere postavljene na plažama Long Rif i Di Vaj zabeležile su trenutak napada, kada je voda počela da prska uvis oko deset sekundi.

Psilakis je zadobio teške povrede i preminuo je nakon što su ga drugi surferi izvukli na obalu. Policija je potvrdila da se napad dogodio oko 10 časova ujutro, nakon što je Psilakis bio tek pola sata u vodi.

Omiljeni sportista i porodičan čovek

Psilakis je bio vrhunski sportista i lokalni preduzetnik, odrastao na Severnim plažama. Iza sebe je ostavio suprugu i ćerku, koja je planirala da sa njim sutradan proslavi Dan očeva.

- Bio je dobar čovek prema svakome. Mislim da nećete naći nikoga na ovoj plaži da kaže lošu reč o njemu - rekao je njegov prijatelj Šon Pirs za 7News.

Pokušaji spasavanja i šok u zajednici

Snimci kamera pokazali su očajničke reakcije, surfera kako trči ka klupskom domu, dok su drugi i spasilačke patrole pojurili na mesto napada.

Nažalost, pokušaji oživljavanja nisu uspeli. Porodicu i prijatelje, skrhane bolom, policija je tešila na mestu tragedije. Policija je saopštila da je Psilakisova daska za surfovanje bila prepolovljena tokom napada.

Potraga za ajkulom

Vlasti istražuju o kojoj vrsti ajkule je reč. U petak uveče, detektovana je označena velika bela ajkula kod Nort Narabina, severno od Di Vaja. U subotu ujutro postavljene su tri mamcima opremljene linije (drumlines) za praćenje ajkula, a posle napada postavljene su još dve. Plaža takođe ima zaštitnu mrežu.

Zatvaranje plaža

Iz predostrožnosti, plaža Di Vaj biće zatvorena do ponedeljka, a sve plaže od Narabina do Menlija zatvorene su do nedelje.