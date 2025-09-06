Slušaj vest

Tri moćne države – Kina, Rusija i Severna Koreja – sede za istim stolom. Svet je za trenutak zadrhtao, da li se rađa novi svetski poredak i gde je tu mesto naše zemlje? Da li je Srbija posmatrač ili igrač? Ko upravlja pravilima igre, a ko će biti poražen?

O ovoj temi i o tome šta nas čeka narednih meseci, govorili su gosti emisije "Puls Srbije vikend" Vlada Marinković osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, prof. dr Svetislav Lutovac specijalista za bezbednost i kontraterorizam, Dejan Lučić stručnjak za geopolitiku i Zoran Milivojević karijerni diplomata.

- Kina je potencijalni hegemon planete. Severna Amerika je planirala da suzbije tu hegemoniju. Prva metodologija je bila da se razbije Kina iznutra. SiĐiping je to zaustavio i zbog toga je izabran za doživotnog predsednika. Koalicija Kine, Rusije i Severne Koreje je napravljena kao jedan čelični savez na koji Amerika ne sme da krene. Zbog toga je izabrana nova žrtva, gde bi Amerika pokazala svoju moć, a to je Venecuela. Marko Rubio je cionistički agent koji je u okviru NATO-a zagovarao da Tramp bombarduje Iran i cilj je bio rat. On ga sada navlači na rat sa Venecuelom - kaže Lučić i dodaje:

- Rat sa Venecuelom je u isto vreme rat sa Kinom, Rusijom i Iranom. Rat Venecuele i Amerike bi bio fatalan za Ameriku i za ulogu Trampa jer bi vojni brodovi bili uništavani podvodnim dronovima, takvo uništenje bi bila ogromna katastrofa. Marko Rubio je po nekim informacijama krtica Kubanske obaveštajne službe. U Americi postoji 60 miliona Latino amerikanaca, ako bi Amerika krenula na Venecuelu, krenula bi pobuna naroda. Cilj vladara iz senke je da Sjedinjene Američke Države izgore u građanskom ratu.

Milivojević ističe da je Kina paradom u Pekingu poslala svetu tri jasne poruke, koje mogu dovesti do menjanja svetskog poretka:

- Parada je demonstracija tvrde moći. Ima tri poruke iz Kine. Prvo da je svet definitivno multipolaran, drugo odlučnost kolektivngog juga da se suprotstavi Zapadom. Pre svega prisustvom u Šosu, sa prisustvom Indije i država koje su partneri. Treća stvar je sama Kina. Kina kao jasno davanje doznanja da je svetski lider, ravnoparan sa SAD - ističe Milivojević i dodaje:

- Parada je po pravilu simbol moći i odvraćanja. Kina je ne samo ekonomskom smilslu jaka, već i u tehnološkom i vojnom. Tehnološki element je izuzetno značajan. Te tri poruke su ključne, i pored Briksa u Riu ovo su najvažniji skupovi na svetu. Zaboravljamo šta je platforma Šosa. Nama je tamo bilo mesto zbog kulture sećanja.

Američki predsednik Donald Tramp nije bio na paradi, ali je na svojoj društvenoj mreži „Truth“ optužio Sija, Putina i Kima za „zaveru“ protiv SAD, o čemu je Marinković i govorio:

- Sam predsednik Tramp je rekao da je ova vojna parada bila impresivna. Kina pored tvrde, plasira i meku moć širom sveta. Jako je važno da mi jesmo deo te kineske agende i postali smo jedan jako dobar partner Kine, a to pokazuje i sastanak predsednika Vučića i Sija i zaključka da će doći do posete Srbiji. To rezultira novim tehnologijama i infrastrukturom. Predsednika Trampa mnogo više od pokazivanja vojne moći Kine, brine ta kineska prednost na polju kritičkih sirovina i minerala - kaže Marinković i dodaje:

- Na ekonomskom, energetskom i vojnom planu. Kina kontroliše 90% potrebe sveta za kritičkim sirovinama i minerala. Potražnja svetska dolazi oko 60% od strane Amerike i Evropske unije. Tramp pokušava da vrati tu meku moć koju je Kina uzela od Amerike. Kina je došla u samo dvorište Amerike, Kinezi prave najveću luku u Latinskoj Americi, to će biti jedna ozbiljna luka i preplavljivanje kineskog uticaja Americi. Ovo je sada jedan viši nivo kineskog pokazivanja i angažmanja.

Lutovac naglašava da se evroazijski svet očigledno pokrenuto, te da nastupa nova svetska politika:

- Glavna poluga se pokrenula za promenom sveta. Kina je uvek bila uzdržana u ratovima, ja ih smatram posebnim narodom. Sećam se tim kinezima u plavim uniformama u staroj Jugoslaviji. Shvatio sam da je to veoma jak narod suzbijen, kao što je bio ruski. Mi smo videli jednu stravičnu ekspanziju Kine, a ne samo nje već i Rusije. Ne možete da prepoznate period pre Putina i sada - rekao je Lutovac i dodao:

- Ta ekspanzija je u velikoj meri promenila svet. Sad smo defintivno ugasili taj sistem. Putin je naglasio da oni ne žele da prave lidea Šosa i Briksa. SAD su imale na hiljade intervencija mimo Ujedinjenih nacija. Ako ne sluša neka država, sledi im to. Tramp pokušava se prilagodi tome, njegove izjave su promenljive. Mislim da ovaj svet ima budućnost, pre svega zbog toga što se evroazijski svet pokrenuo. To je budućnost.

