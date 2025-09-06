Slušaj vest

Sigurnosne kamere su zabeležile trenutak kada je muškarac aktivirao pištolj za točenje goriva na jednoj pumpi i zapalio gorivo upaljačem.

Njegov postupak je izazvao požar koji je mogao da ima mnogo ozbiljnije posledice. Požar su ugasili radnici pumpe pomoću aparata za gašenje.

Tokom incidenta, muškarac je bacio zapaljeno gorivo na jednog od zaposlenih, nanevši mu opekotine. Nakon napada, osumnjičeni je napustio lice mesta i sakrio se u obližnjoj zgradi.

Provalio je ulazna vrata i zabarikadirao se na trećem spratu, gde su ga pronašli policajci. Određen mu je pritvor od 30 dana.

Protiv njega je pokrenut krivični postupak za izazivanje požara, odnosno uništavanje putem paljenja, uništavanje imovine, nanošenje telesnih povreda i druge oblike nasilja i narušavanje javnog reda i mira.

Tužilaštvo pri Okružnom sudu proširilo je istragu i na pokušaj teškog ubistva.