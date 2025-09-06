Slušaj vest

Prema britanskim medijima, Al-Awir je poznat po teškim uslovima - bivši zatvorenici prijavili su mučenja električnim šokovima, seksualno zlostavljanje i uskraćivanje lekova.

"Jedna glupa greška"

Priču je otkrila slomljena majka Mije, Daniel Makena, koja je putem GoFundMe stranice pokušala da prikupi novac za pravnu pomoć. Majka navodi da je Mia, koja je studirala pravo, "pala pod uticaj pogrešnih ljudi" i napravila "jednu glupu grešku" koja je dovela do njenog hapšenja u oktobru prošle godine. Porodica još uvek nije objavila za koje krivično delo je osuđena.

U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, doživotna kazna može se izreći za različita dela, uključujući trgovinu narkoticima, ubistvo, pokušaj ubistva, trgovinu ljudima ili terorizam.

Zatvor Al-Awir

Mia je smeštena u centralni deo zatvora Al-Awir, gde su muškarci i žene odvojeni odmah po ulasku. Žene se nalaze u jednoj od četiri posebna paviljona.

Karl Vilijams, zatvoren 2012. godine, opisao je ubistva među zatvorenicima i mučenja električnim šokovima. Drugi bivši zatvorenici naveli su da su zatvorenici primoravani da potpisuju dokumenta pod pretnjom oružjem.

Izveštaji Human Rights Watch-a navode da su barem četiri HIV pozitivna zatvorenika uskraćena za terapiju do pet meseci, a bilo je i slučajeva mučenja i zlostavljanja starijih i mlađih zatvorenika. Vlasti Dubaija negiraju sve optužbe.

Šta Mija može da očekuje?

Zatvorenici bi trebalo da dobiju dušek, ćebe i jastuk, ali često postoji kašnjenje u snabdevanju. Posete porodice dozvoljene su jednom nedeljno, ali mogu biti otkazane bez upozorenja, dok se telefonski razgovori moraju odobriti od strane čuvara.