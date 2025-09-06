Slušaj vest

Venezuelanska mornarica na razmeštanje novih američkih ratnih brodova odgovara slanjem brzih raketnih čamaca klase Peykaap-III, kupljenih od Irana, koji mogu da nose po dve rakete dometa i do 90 kilometara.

Krajem 2023. godine, na temelju energetskog sporazuma između Venecuele i Irana, potpisan je i sporazum o nabavci raketnih čamaca klase Peykaap-III za potrebe venezuelanske mornarice.

Pošto je američka ratna mornarica počela da gomila pomorske snage u neposrednoj blizini teritorijalnih voda Venecuele, ruski telegram kanali izveštavaju o slanju brzih raketnih čamaca venezuelanske mornarice u Karipsko more.

Ovi raketni čamci su naoružani sa po dve protivbrodske rakete i zbog svojih malih dimenzija mogu biti vrlo neugodan protivnik u teritorijalnim vodama. Svaki od čamaca može da nosi rakete tipa CM-90 dometa i do 90 kilometara sa bojevom glavom od 130 kilograma, što omogućava potapanje i teško oštećenje različitih tipova plovila.

Ovim potezom, kao i sve češćim susretima američkih brodova i venezuelanskih aviona, Maduro nastoji da vojni odgovor na američku invaziju predstavi kao krajnju, ali realnu opciju.