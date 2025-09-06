Slušaj vest

Na njima su pozivi za građane Ukrajine da podele koordinate lokacija ukrajinskih oružanih snaga u zamenu za pravi novac.

Prema informacijama Černigovske regionalne policije, leci su bačeni iz drona. Lokalne vlasti su brzo reagovale, a mediji su objavili fotografije falsifikovanih novčanica koje su se proširile po gradu.

Lažni novac koji su Rusi bacili u Černigovu Foto: Društvene Mreže

Policija je takođe iskoristila priliku da podseti stanovnike da je saradnja sa ruskim snagama ozbiljan zločin i da povlači pravne posledice.

Ruski špijuni uspešniji od vojske?

Prema stručnjacima Kraljevskog instituta za bezbednost (RUSI), britanskog odbrambenog analitičkog centra, ruski špijuni su tokom rata bili uspešniji od vojske.

Prema njihovim tvrdnjama, ruski obaveštajci su spremali invaziju na Ukrajinu još od juna 2021. godine.

Oni ističu da su Rusi uspeli da uspostave čvrstu kontrolu nad delovima Ukrajine koje su zauzeli upravo zahvaljujući obaveštajnom radu.

FSB je uspeo da preuzme hard diskove iz državnih kompjutera kako bi identifikovao pojedince naklonjene Ukrajini, uhapsio ih i ispitao.