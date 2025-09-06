Slušaj vest

Ovo je izvestio Andrij Jusov, predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane, u emisiji News.Live.

Prema njegovim rečima, Rusija može da proizvede do 2.700 dronova „Šahed“ mesečno.

"Povećali su proizvodnju Gerana-2, ovo je običan „Šahed“. Danas mogu da dostignu 2.700 mesečno ove modifikacije sa bojevom glavom“, rekao je Jusov.

Pored toga, Rusi proizvode značajan broj mamnih dronova bez bojevih glava, što iscrpljuje ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

Foto: Printskrin Youtube

Jusov je dodao da Ruska Federacija nije sposobna da lansira hiljade dronova svakog dana.

„Vidimo stotine 'šahida' u kombinovanim napadima zajedno sa raketama. Masovni udari su ozbiljan izazov za naše snage protivvazdušne i protivraketne odbrane. A to je takođe izazov za naše partnere koji bi trebalo da nam pomognu da zaštitimo ukrajinsko nebo“, rekao je predstavnik obaveštajne službe.

Rusi su lansirali 91 dron iznad Ukrajine, protivvazdušna odbrana je neutralisala 68 letelica.