Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp rekao je da će SAD biti domaćin sledećeg samita G20 i to na njegovom imanju na Floridi.

Kako je rekao, u pitanju je "Tramp Nešnal Doral" (Trump National Doral) u Majamiju, gde se nalaze tereni za golf, prenosi "Politiko".

- Imaćemo čast da budemo domaćini samita G20 ovde u Americi prvi put posle skoro 20 godina. Svi žele da budu u Doralu, jer je odmah pored aerodroma. To je najbolja lokacija, sve je prelepo - rekao je Tramp u Beloj kući dok je potpisivao niz izvršnih naredbi.

Tramp je dodao i da neće lično imati koristi od toga, kao i da bi voleo da predsednik Rusije Vladimir Putin dođe na taj samit.

profimedia-0936397499.jpg
Foto: Profimedia

Prema navodima predsednika SAD, ministar finansija Skot Besent organizovaće dnevni red za samit, a direktor Nacionalnog ekonomskog saveta Kevin Haset ce biti osoba za kontakt.

Gradonačelnik Majamija Fransis Suarez u međuvremenu je rekao da je za taj grad čast da bude domaćin samita G20 i da to predstavlja istorijski trenutak za Majami i američku naciju.

G20 je forum zemalja koji je osnovan 1999. godine, koje se sastaju da razgovaraju o planovima za globalnu ekonomiju.

Članice G20 čine 85 odsto svetske ekonomske proizvodnje i 75 odsto svetske trgovine.

Kurir.rs/Politiko/Agencije

