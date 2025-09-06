U UKRAJINI IMA 700 HILJADA RUSKIH VOJNIKA: Ukrajinski obaveštajci objavili podatke, evo gde je najveća koncentracija trupa
Trenutno se na teritoriji Ukrajine nalazi oko 700 hiljada ruskih vojnika, tvrdi Glavna obaveštajna uprava Ministarstva odbrane Ukrajine (GUR).
Većina ruskih trupa je koncentrisana u Donjeckoj oblasti, što ukazuje na glavni prioritet Kremlja, izjavio je predstavnik Glavne obaveštajne uprave Ministarstva odbrane Ukrajine, Andrij Jusov, u intervjuu za portal Novini.LIVE.
On je napomenuo da ovaj broj ne uključuje samo redovne trupe već i snage za podršku, specijalne službe i rusku Nacionalnu gardu.
Predstavnik GUR-a je naglasio da vojnici iz Severne Koreje koji učestvuju u ukrajinskom sukobu ratuju samo na ruskoj teritoriji.
Činjenica da je DNRK poslala svoje vojnike da se bore protiv Ukrajine postala je poznata prošle jeseni, a tada se govorilo o broju od 12 hiljada vojnika, navodi ukrajinski portal.
Ovog proleća, južnokorejska obaveštajna služba je izvestila da je nova grupa od 3.000 vojnika napustila Severnu Koreju i otišla u Rusiju.
Prema podacima britanskih obaveštajnih službi, zaključno sa martom ove godine, severnokorejske trupe su pretrpele više od 5.000 gubitaka u bitkama protiv ukrajinskih oružanih snaga u Kurskoj oblasti Ruske Federacije.
Kurir.rs/Agencije