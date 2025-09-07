Slušaj vest

Izraelska vojska naredila je stanovnicima grada Gaze da napuste svoje domove i krenu ka jugu, upozoravajući da će operacije obuhvatiti ceo grad.

Time su stotine hiljada Palestinaca ponovo dovedene u opasnost raseljavanja, dok su mnogi od njih već više puta bežali tokom rata.

Izraelske snage nedeljama sprovode ofanzivu na predgrađa severnog grada nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanjahu naredio vojsci da ga zauzme.

Netanjahu kaže da je Gaza uporište Hamasa i da je njegovo zauzimanje neophodno kako bi se porazili palestinski islamistički militanti. Napad preti raseljavanjem stotina hiljada Palestinaca koji su se tamo sklonili nakon gotovo dvogodišnjih borbi. Pre rata, u gradu je živelo oko milion ljudi, gotovo polovina stanovništva Gaze.

Izraelski vojni portparol Avičaj Adrae napisao je na mreži X da stanovnici moraju napustiti grad i otići u određeno obalsko područje Han Junis u južnoj Gazi, uveravajući one koji beže da će tamo moći da dobiju hranu, medicinsku pomoć i sklonište.

U četvrtak je vojska rekla da ima kontrolu nad gotovo polovinom grada. Tvrdi da kontroliše oko 75 odsto cele Gaze. Mnogi od onih u gradu Gazi više puta su raseljavani tokom rata, da bi se kasnije vraćali. Neki stanovnici rekli su da odbijaju ponovo da budu raseljeni.

Rat je doneo ogromne civilne žrtve i glad izazvanu blokadom pomoći, pa je Izrael pod sve većom međunarodnom izolacijom. UN procenjuje da je poginulo oko 63.000 ljudi, većinom civila, među njima 19.000 dece.

Pregovori o oslobađanju talaca u zastoju su, jer Netanjahu traži da svi budu pušteni odmah, dok Hamas nudi delimično oslobađanje uz privremeno primirje. Trenutno se veruje da je 20 talaca još uvek živo.

Generalni sekretar UN-a Antonio Gutereš situaciju je opisao kao „živi pakao“, a vodeća međunarodna asocijacija istraživača genocida ocenila je da izraelske akcije ispunjavaju pravnu definiciju genocida.