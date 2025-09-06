Slušaj vest

Ovo je objavio Politiko, pozivajući se na neimenovane sadašnje i bivše zvaničnike Pentagona.

Prema publikaciji, zvaničnici Pentagona su „izrazili razočaranje, bes i potpunu zbunjenost“ zbog preimenovanja Ministarstva odbrane zemlje, što bi moglo koštati milijarde dolara za „kozmetičke“ promene koje će malo doprineti rešavanju najhitnijih problema vojske, kao što je suprotstavljanje agresivnijem savezu autoritarnih država.

Detalji naredbe koju je Tramp potpisao u petak ostaju nejasni, ali zvaničnici će možda morati da promene pečate Ministarstva odbrane na više od 700.000 objekata u 40 zemalja i svih 50 država, navodi se u publikaciji.

o uključuje sve, od zaglavlja pisma za šest vojnih grana i desetine drugih agencija, do reljefnih salveta u trpezarijama, vezenih jakni za zvaničnike koje je odobrio Senat, kao i privezaka za ključeve i suvenira u prodavnici Pentagona.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

„Ovo je isključivo za domaću političku publiku. Ne samo da će koštati milione dolara, već neće imati apsolutno nikakvog uticaja na proračune Kine ili Rusije. Štaviše, naši neprijatelji će to iskoristiti da prikažu Sjedinjene Države kao ratoborne i pretnju međunarodnoj stabilnosti“, rekao je bivši zvaničnik.

Napominje da je verovatno potrebno odobrenje Kongresa za zvanično preimenovanje Pentagona, ali izvori kažu da Trampova administracija traži načine da izbegne to glasanje.

Kako je objavio Ukrinform, predsednik SAD Donald Tramp potpisao je u Ovalnom kabinetu izvršnu naredbu kojom se Ministarstvu odbrane SAD daje dodatni naziv - „Ministarstvo rata“.

Američko Ministarstvo rata (u drugim prevodima - Ratni odsek) osnovano je 1789. godine - bilo je odgovorno za obuku, zapošljavanje i podršku vojske i mornarice. U septembru 1947. godine došlo je do restrukturiranja. Tada je stupio na snagu savezni zakonodavni akt vlade SAD, koji je imao za cilj optimizaciju Oružanih snaga i obaveštajnih organizacija nakon završetka Drugog svetskog rata.