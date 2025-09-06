OBJAVILA SLIKE IZ LISABONA, PA NEKOLIKO SATI KASNIJE STRADALA SA MUŽEM: Bračni par poginuo u jezivoj nesreći na žičari (FOTO)
Porodice Kejli Smit (36) i Vila Nelsona (44), britanskog para koji je poginuo u nesreći uspinjače u Lisabonu, oglasile su se prvi put posle tragedije i istakli da su "slomljenog srca".
U izjavi porodice, koju je prenela policija Češira, naglašava se da je Kejli bila "duhovita, brižna i posvećena"-
- Bila talentovana pozorišna rediteljka. Nedavno završila master studije - rekli su članovi njene porodice.
Nelsonov mlađi brat izjavio je da je Vil bio "ne samo stariji brat, već heroj svima".
- Bio je uvek ljubazan, nesebičan i zaštitnički nastrojen. Svet više nije isti bez njega. Nedostajaćeš nam zauvek. Počivaj u miru, legendo - rekao je Vilov brat.
Objavila fotografije neposredno pre nesreće
Nekoliko sati pre nesreće, Kejli je na Instagramu objavila fotografije prve šetnje po Lisabonu uz opis:
- Crkve i zamkovi, pločice i tramvaji.
U teškoj nesreći koja se dogodila u sredu uveče poginulo je ukupno 16 osoba, iako su prve informacije govorile o 17 žrtava.
Među žrtvama su:
pet državljana Portugala
tri Velike Britanije
dva Južne Koreje
dva Kanade
po jedan državljanin Švajcarske, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske
Kurir.rs/Agencije