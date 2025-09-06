Slušaj vest

U izjavi porodice, koju je prenela policija Češira, naglašava se da je Kejli bila "duhovita, brižna i posvećena"-

- Bila talentovana pozorišna rediteljka. Nedavno završila master studije - rekli su članovi njene porodice.

Nelsonov mlađi brat izjavio je da je Vil bio "ne samo stariji brat, već heroj svima".

- Bio je uvek ljubazan, nesebičan i zaštitnički nastrojen. Svet više nije isti bez njega. Nedostajaćeš nam zauvek. Počivaj u miru, legendo - rekao je Vilov brat.

Objavila fotografije neposredno pre nesreće

Nekoliko sati pre nesreće, Kejli je na Instagramu objavila fotografije prve šetnje po Lisabonu uz opis:

- Crkve i zamkovi, pločice i tramvaji.

U teškoj nesreći koja se dogodila u sredu uveče poginulo je ukupno 16 osoba, iako su prve informacije govorile o 17 žrtava.

Među žrtvama su:

pet državljana Portugala

tri Velike Britanije

dva Južne Koreje

dva Kanade

po jedan državljanin Švajcarske, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske