Porodice Kejli Smit (36) i Vila Nelsona (44), britanskog para koji je poginuo u nesreći uspinjače u Lisabonu, oglasile su se prvi put posle tragedije i istakli da su "slomljenog srca".

U izjavi porodice, koju je prenela policija Češira, naglašava se da je Kejli bila "duhovita, brižna i posvećena"-

- Bila talentovana pozorišna rediteljka. Nedavno završila master studije - rekli su članovi njene porodice.

Nelsonov mlađi brat izjavio je da je Vil bio "ne samo stariji brat, već heroj svima".

- Bio je uvek ljubazan, nesebičan i zaštitnički nastrojen. Svet više nije isti bez njega. Nedostajaćeš nam zauvek. Počivaj u miru, legendo - rekao je Vilov brat.

Srušila se žičara u Lisabonu Foto: Armando Franca/AP, MIGUEL A. LOPES/LUSA

Objavila fotografije neposredno pre nesreće

Nekoliko sati pre nesreće, Kejli je na Instagramu objavila fotografije prve šetnje po Lisabonu uz opis:

- Crkve i zamkovi, pločice i tramvaji.

U teškoj nesreći koja se dogodila u sredu uveče poginulo je ukupno 16 osoba, iako su prve informacije govorile o 17 žrtava.

Među žrtvama su:

pet državljana Portugala
tri Velike Britanije
dva Južne Koreje
dva Kanade
po jedan državljanin Švajcarske, Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Francuske

Kurir.rs/Agencije

